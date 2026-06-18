Tak może wyglądać nasze regionalne lotnisko. Studenci zbudowali makietę

18 czerwca, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Nowoczesny terminal, futurystyczna hala odlotów i pociąg regionalny wjeżdżający prosto do serca lotniska. Choć port lotniczy w Białymstoku wciąż pozostaje w sferze planów, studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej udowodnili, że jego realizacja jest możliwa – przynajmniej w skali makiety.

2026-06-12-Studenci-WA-budują-makietę-portu-lotniczego-w-Białymstoku-fot-Dariusz-Piekut-PB Zdjęcie 1 z 45 2026-06-12-Studenci-WA-budują-makietę-portu-lotniczego-w-Białymstoku-fot-Dariusz-Piekut-PB

– Architektura lotniska miała być wtopiona w podlaski krajobraz i oparta na konstrukcji stalowej – wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Kazberuk, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Dodatkowym założeniem było połączenie lotniska z transportem kolejowym, co pozwoliło studentom spojrzeć na projekt również z perspektywy rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych.

Projekt „Lotnisko Białystok” powstał w ramach zajęć z przedmiotu „Konstrukcje budowlane metalowe” realizowanego przez studentów VI semestru kierunku architektura. Efektem kilkumiesięcznej pracy jest rozbudowana makieta nowoczesnego portu lotniczego, która połączyła wiedzę teoretyczną z praktycznym projektowaniem.

Prace nad makietą wymagały ścisłej współpracy wielu zespołów. Każda grupa odpowiadała za inny element konstrukcji – od wnętrz i ścian po dach oraz układ nośny budynku. Studenci projektowali stalowe słupy, kratownice i dźwigary, poznając jednocześnie zasady projektowania dużych obiektów użyteczności publicznej.

– Pracowaliśmy kreatywnie, ale jednocześnie bardzo inżyniersko. Mogliśmy połączyć projektowanie architektoniczne z realną konstrukcją – mówi Dominika Rybka, studentka VI semestru architektury.

Zdaniem studentów zdobyte doświadczenie będzie miało duże znaczenie w ich przyszłej pracy zawodowej.

– Konstrukcje stalowe są niezbędne przy projektowaniu większych obiektów, takich jak hale czy lotniska. Pozwalają osiągać duże rozpiętości przy zachowaniu lekkości konstrukcji – tłumaczy Przemysław Topczewski, student architektury, który odpowiadał za projekt dachu obiektu.

Jak podkreślają prowadzący zajęcia, znajomość różnych technologii konstrukcyjnych jest niezbędna w pracy architekta.

– Architekt musi rozumieć zasady działania konstrukcji drewnianych, żelbetowych i stalowych. To pozwala projektować świadomie i skutecznie współpracować z inżynierami na każdym etapie realizacji inwestycji – dodaje prof. Kazberuk.

Budowa makiety była nie tylko okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, ale także integracji studentów przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Czy projekt lotniska stanie się inspiracją dla przyszłych architektów i inżynierów? Czas pokaże. Jedno jest pewne – na Politechnice Białostockiej wizje przyszłości już dziś nabierają realnych kształtów.

Posłuchaj relacji Jerzego Doroszkiewicza:

(pc)