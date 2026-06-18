Stypendia przemysłowe czekają na studentów. Za nami III Dzień Fundatorów na Wydziale Elektrycznym PB

18 czerwca, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Nawet 1300 zł miesięcznie, praktyki zawodowe, wsparcie mentorów i perspektywa zatrudnienia jeszcze przed ukończeniem studiów – takie możliwości oferuje Program Stypendiów Przemysłowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. 17 czerwca studenci mieli okazję poznać fundatorów trzeciej edycji programu podczas III Dnia Fundatorów.

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To autorska inicjatywa Wydziału Elektrycznego PB, która od kilku lat skutecznie łączy świat akademicki z biznesem. W tegorocznej edycji do programu przystąpiło pięć przedsiębiorstw reprezentujących nowoczesne branże związane m.in. z automatyką, elektroniką, elektromobilnością, przemysłem spożywczym oraz technologiami kolejowymi.

– To unikalna inicjatywa. Naszym studentom daje szansę na bliską współpracę z wiodącymi firmami, co owocuje atrakcyjnymi stażami, praktykami, a w konsekwencji stabilną pracą tuż po studiach – podkreśla dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

W ramach trzeciej edycji programu do zdobycia jest 11 stypendiów. Każdy stypendysta może otrzymywać nawet 1300 zł miesięcznie przez okres do 25 miesięcy. Oprócz wsparcia finansowego uczestnicy programu zyskują możliwość realizacji praktyk, udziału w projektach przemysłowych oraz przygotowania prac dyplomowych odpowiadających na realne potrzeby przedsiębiorstw.

Jak podkreśla dr inż. Tomasz Ragiń, koordynator programu, stypendium to coś więcej niż comiesięczny przelew. To również profesjonalny mentoring i możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów.

Podczas Dnia Fundatorów studenci mogli porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać wymagania rekrutacyjne oraz dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego w poszczególnych przedsiębiorstwach. Wśród fundatorów znalazły się: Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, PLUM, Signify Poland, SMP Poland oraz Stadler Converter.

Rekrutacja do III edycji Programu Stypendiów Przemysłowych rozpoczęła się 17 czerwca i potrwa do 6 lipca 2026 roku. O wsparcie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie osiągnięć akademickich, aktywności dodatkowej oraz rozmów kwalifikacyjnych z fundatorami.

Więcej informacji o programie oraz wniosek o stypendium przemysłowe znajdziesz TUTAJ.

(pc)