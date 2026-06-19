Człowiek i sztuczna inteligencja: nowe oblicze edukacji i codzienności. Konferencja o AI w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

19 czerwca, 2026

źródło: Erasmus+ InnHUB źródło: Erasmus+ InnHUB

Jak sztuczna inteligencja zmienia edukację, rynek pracy i nasze codzienne życie? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji „Człowiek i sztuczna inteligencja: nowe oblicze edukacji i codzienności”, która odbędzie się 23 czerwca 2026 roku w Białymstoku. Zgromadzi ona ekspertów ze świata nauki, edukacji, nowych technologii i biznesu, którzy porozmawiają o szansach, wyzwaniach i odpowiedzialnym wykorzystywaniu AI.

Konferencja będzie przestrzenią do refleksji nad tym, jak dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wpływa na sposób uczenia się, zdobywania kompetencji oraz funkcjonowania w świecie pełnym informacji i cyfrowych narzędzi. Uczestnicy przyjrzą się zarówno praktycznym zastosowaniom AI, jak i społecznym konsekwencjom tej technologicznej rewolucji.

W programie znalazły się wykłady i debaty poświęcone m.in. edukacji przyszłości, nowym ścieżkom kariery, bezpieczeństwu informacji, edukacji medialnej, a także wykorzystaniu sztucznej inteligencji w międzynarodowych programach edukacyjnych, takich jak Erasmus+.

Konferencję otworzy wykład Barbary Domaradzkiej z Akademii Leona Koźmińskiego pt. „Uczeń, mistrz i algorytm. Czego sztuczna inteligencja nie nauczy nas o nas samych?”, poświęcony znaczeniu relacji międzyludzkich, empatii i kompetencji społecznych w świecie zdominowanym przez technologie.

Wśród prelegentów znajdą się także przedstawiciele szkół INFOTECH, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, NASK, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz eksperci zajmujący się kompetencjami cyfrowymi, edukacją medialną i rozwojem sztucznej inteligencji. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak wygląda model szkoły AI-native, dlaczego krytyczne myślenie staje się dziś jedną z najważniejszych kompetencji oraz w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomagać w walce z dezinformacją.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie debata „Szkoła bez granic, wiedza bez barier – jak AI zmienia sposób, w jaki uczymy i budujemy relacje?”, podczas której eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić rozwój technologii z potrzebą budowania społecznych więzi i odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, wykładowców akademickich i studentów, jak również przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych wpływem sztucznej inteligencji na współczesny świat.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 15:30. W programie przewidziano cztery sesje tematyczne, debatę ekspertów oraz możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości edukacji oraz nowych technologii. Pełen program imprezy znajdziecie TUTAJ.

(pc)