Prawie 10 milionów złotych dla Politechniki Białostockiej. Rusza druga edycja Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

19 czerwca, 2026

Politechnika Białostocka otrzyma niemal 10 milionów złotych na realizację drugiej edycji projektu „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia będzie kontynuować współpracę z Politechniką Lubelską i Politechniką Rzeszowską, wspierając rozwój nauki, edukacji i innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej.

\27 maja 2026 roku Politechnika Białostocka podpisała umowę gwarantującą uczelni 9 mln 977 tys. zł dofinansowania na działania realizowane do końca 2030 roku. Projekt obejmuje trzy kluczowe obszary: kształcenie, naukę oraz komercjalizację wyników badań.

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA to wspólna inicjatywa trzech największych uczelni technicznych Polski Wschodniej. Jej celem jest wykorzystanie potencjału naukowców, studentów i przedsiębiorców do budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

– Razem z Politechnikami z Lublina i Rzeszowa zaczynamy drugą edycję naszej wspólnej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – W pierwszej edycji udało się stworzyć silne zespoły badawcze, rozwinąć współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Chcemy nadal wspólnie działać, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał młodych ludzi i naukowców z Polski Wschodniej.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Skorzystają z niego uczniowie szkół ponadpodstawowych rozwijający zainteresowania techniczne, studenci i doktoranci zdobywający kompetencje przyszłości, naukowcy realizujący wspólne projekty badawcze oraz przedsiębiorcy poszukujący innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jak podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, współpraca trzech uczelni pozwala skuteczniej odpowiadać na wyzwania współczesnej gospodarki.

– Partnerstwo trzech silnych uczelni technicznych umożliwia połączenie potencjału inżynieryjnego, infrastruktury badawczej oraz wiedzy eksperckiej. Dzięki temu możemy skuteczniej komercjalizować wyniki badań i wspierać firmy w tworzeniu innowacyjnych produktów oraz usług – podkreśla prorektor.

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA powstała jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe Polski Wschodniej. Wspólne działania uczelni mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu, zwiększenia aktywności badawczej oraz lepszego wykorzystania potencjału młodych ludzi i przedsiębiorstw działających w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Druga edycja projektu będzie realizowana do końca grudnia 2030 roku.

(pc)