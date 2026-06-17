20 studentów zamieszka za darmo w akademikach Politechniki Białostockiej

17 czerwca, 2026

fot, Dariusz Piekut/PB fot, Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka ponownie uruchamia akcję „Akademiki za dobre wyniki”. Dzięki niej 20 tegorocznych maturzystów, którzy od października rozpoczną studia na największej uczelni technicznej w regionie, będzie mogło przez cały rok akademicki 2026/2027 mieszkać bezpłatnie w jednym z domów studenta na kampusie przy ul. Zwierzynieckiej.

Z programu mogą skorzystać kandydaci na studia, którzy na egzaminie maturalnym w 2026 roku uzyskali co najmniej 80 proc. punktów z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dodatkowo muszą zostać zakwalifikowani na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Politechnice Białostockiej.

– To jedna z form wsparcia studentów, którzy zdecydują się spędzić kilka lat swojego życia w naszej uczelni – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. Jak zaznacza, akademiki są stale modernizowane, oferują coraz wyższy standard pokoi, strefy relaksu zaprojektowane przez studentów oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Ich atutem jest również lokalizacja – w samym sercu kampusu, blisko centrum miasta.

Pokoje w domach studenta wyposażone są m.in. w łóżka, biurka, szafy i regały. Łazienka przypada na dwa pokoje, a mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne kuchnie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia na rowery, bezpłatne Wi-Fi i parking.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w akademiku będą mogły obejrzeć domy studenta podczas Dni Otwartych Akademików, które odbędą się od 20 do 25 lipca 2026 roku.

Jedną z uczestniczek programu była Aleksandra Dowgiert, studentka leśnictwa, która przyjechała do Białegostoku z okolic Wrocławia.

– Dla studenta, który dopiero zaczyna studia i przyjeżdża z daleka, takie darmowe zamieszkanie to ogromne wsparcie i dobry start. Akademiki są świetnie wyposażone, blisko jest sklep, przystanki autobusowe i Las Zwierzyniecki. Polecam każdemu spróbować swoich sił w tej akcji – mówi studentka.

Aby wziąć udział w programie, należy do 25 lipca 2026 roku złożyć wniosek w Centralnym Punkcie Rekrutacyjnym Politechniki Białostockiej w Centrum Sigma przy ul. Zwierzynieckiej 10. Na podstawie wyników matur powstanie lista rankingowa, z której wyłonionych zostanie 20 laureatów stypendium mieszkaniowego. Wyniki zostaną ogłoszone do 7 sierpnia 2026 roku.

Szczegóły oraz regulamin akcji dostępne są TUTAJ