Home Wiadomości Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu ostrzega przed nasilonymi aktami dywersji. Wojciech Strzałkowski apeluje o czujność

Wiadomości

19 listopada, 2025

Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu ostrzega przed nasilonymi aktami dywersji. Wojciech Strzałkowski apeluje o czujność

Portret Wojciecha Strzałkowskiego, prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu. Mężczyzna w eleganckiej marynarce pozuje na ciemnym tle; w lewym górnym rogu znajduje się logo Podlaskiego Klubu Biznesu. Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, apeluje do przedsiębiorców o wzmocnienie bezpieczeństwa w związku z nasilającymi się incydentami dywersyjnymi.
Podlaskie firmy powinny wzmocnić swoje procedury bezpieczeństwa – apeluje Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu. Jak podkreśla, ostatnie dni przyniosły serię zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji przedsiębiorców i ścisłej współpracy ze służbami państwowymi.

W oświadczeniu skierowanym do przedsiębiorców Strzałkowski zwraca uwagę na rosnącą liczbę incydentów mogących mieć charakter sabotażu: podpalenia, próby ingerencji w infrastrukturę, zakłócenia pracy zakładów produkcyjnych oraz działania dezinformacyjne. Jego zdaniem nie są to jednorazowe przypadki, ale element szerszej, skoordynowanej aktywności wymierzonej w stabilność polskiej gospodarki.

Prezes PKB przypomina, że województwo podlaskie – jako region przygraniczny i ważny węzeł logistyczny – znajduje się „w pierwszej linii potencjalnych celów”. Podkreśla również, że niedawne otwarcie kolejnych przejść granicznych jest impulsem dla biznesu, ale niesie ze sobą wzrost ryzyka infiltracji.

Strzałkowski apeluje o pilne działania wzmacniające bezpieczeństwo:

– weryfikację nowych pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych,
– zwiększenie ochrony fizycznej zakładów oraz zabezpieczenie systemów monitoringu i danych,
– zgłaszanie każdej niepokojącej sytuacji – od nietypowych awarii po podejrzane zachowania w otoczeniu firm.

– Pomimo radości z otwarcia granic, należy zachować szczególną ostrożność i czujność – podkreśla Strzałkowski. Jego zdaniem odpowiedzialna współpraca całego środowiska biznesowego jest kluczowa, by przeciwdziałać próbom destabilizacji gospodarczej i chronić potencjał rozwojowy regionu. (AJ)

Czytaj także:

Wiadomości – Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady OT wspierają Straż Ochrony Kolei. Wspólne patrole na kluczowych liniach kolejowych 

Wiadomości – Operacja „Horyzont” – Wojsko Polskie wzmacnia bezpieczeństwo po aktach dywersji. Do działań skierowanych zostanie nawet 10 tysięcy żołnierzy

Najnowsze wiadomości
„Studenci Studentom” ponow ... więcej
Portret Wojciecha Strzałkowskiego, prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu. Mężczyzna w eleganckiej marynarce pozuje na ciemnym tle; w lewym górnym rogu znajduje się logo Podlaskiego Klubu Biznesu.
Prezes Podlaskiego Klubu Bizne ... więcej
banknot stuzłotowy
Przeciętne wynagrodzenia w 20 ... więcej
gen. Wiesław Kukuła
Operacja „Horyzont” – Wo ... więcej
Podróże z Erasmusem na Cyprz ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.