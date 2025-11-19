Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu ostrzega przed nasilonymi aktami dywersji. Wojciech Strzałkowski apeluje o czujność

19 listopada, 2025

Podlaskie firmy powinny wzmocnić swoje procedury bezpieczeństwa – apeluje Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu. Jak podkreśla, ostatnie dni przyniosły serię zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji przedsiębiorców i ścisłej współpracy ze służbami państwowymi.

W oświadczeniu skierowanym do przedsiębiorców Strzałkowski zwraca uwagę na rosnącą liczbę incydentów mogących mieć charakter sabotażu: podpalenia, próby ingerencji w infrastrukturę, zakłócenia pracy zakładów produkcyjnych oraz działania dezinformacyjne. Jego zdaniem nie są to jednorazowe przypadki, ale element szerszej, skoordynowanej aktywności wymierzonej w stabilność polskiej gospodarki.

Prezes PKB przypomina, że województwo podlaskie – jako region przygraniczny i ważny węzeł logistyczny – znajduje się „w pierwszej linii potencjalnych celów”. Podkreśla również, że niedawne otwarcie kolejnych przejść granicznych jest impulsem dla biznesu, ale niesie ze sobą wzrost ryzyka infiltracji.

Strzałkowski apeluje o pilne działania wzmacniające bezpieczeństwo:

– weryfikację nowych pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych,

– zwiększenie ochrony fizycznej zakładów oraz zabezpieczenie systemów monitoringu i danych,

– zgłaszanie każdej niepokojącej sytuacji – od nietypowych awarii po podejrzane zachowania w otoczeniu firm.

– Pomimo radości z otwarcia granic, należy zachować szczególną ostrożność i czujność – podkreśla Strzałkowski. Jego zdaniem odpowiedzialna współpraca całego środowiska biznesowego jest kluczowa, by przeciwdziałać próbom destabilizacji gospodarczej i chronić potencjał rozwojowy regionu. (AJ)

