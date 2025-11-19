Operacja „Horyzont” – Wojsko Polskie wzmacnia bezpieczeństwo po aktach dywersji. Do działań skierowanych zostanie nawet 10 tysięcy żołnierzy

Operacja „Horyzont” to najnowsza inicjatywa Wojska Polskiego, której celem jest zdecydowane wzmocnienie bezpieczeństwa kraju po serii aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Wspólne patrole służb, ochrona newralgicznych obiektów, zwiększona obecność żołnierzy w przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie dezinformacji – to filary działań zaprezentowanych 19 listopada 2025 roku podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego oraz szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły.
Wspólna reakcja na akty dywersji
Niedawne operacje sabotażowe, w tym podłożenie ładunków wybuchowych na ważnych liniach kolejowych, doprowadziły do decyzji o uruchomieniu szeroko zakrojonych działań służb podległych MSWiA oraz Sił Zbrojnych RP.
– Akty dywersji, które miały miejsce, wymagają intensyfikacji współpracy wszystkich służb, ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz. – To współdziałanie musi być jeszcze większe.
Operacja „Horyzont” rusza 21 listopada
Jak poinformował gen. Wiesław Kukuła, operacja obejmie do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Żołnierze będą działać w systemie jednolitego dowodzenia, we współpracy z policją, strażą pożarną, Strażą Graniczną i innymi służbami bezpieczeństwa.
Minister obrony narodowej podkreślił, że w 2026 roku państwo przeznaczy rekordowe 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo, co ma przełożyć się na rozwój zdolności operacyjnych, szkolenia, sprzęt oraz gotowość do reagowania na zagrożenia.
– Do operacji „Horyzont” skierujemy do 10 tysięcy żołnierzy. To kolejna duża operacja, po „Bezpiecznym Podlasiu”, działaniach na Bałtyku i „Eastern Sentry” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. – Sytuacja wymaga zdecydowanych działań.
Cele operacji: bezpieczeństwo, współpraca i odporność społeczna
Szef Sztabu Generalnego wskazał, że Wojsko Polskie będzie wspierać służby MSWiA w ochronie infrastruktury i przeciwdziałaniu sabotażowi.
– Naszymi celami są: ograniczenie swobody działania potencjalnych sprawców, zwiększenie ryzyka dla sabotażystów oraz aktywizacja obywateli – powiedział gen. Kukuła. – Zachęcamy do zgłaszania sytuacji, które mogą budzić niepokój.
Elementem operacji będzie również zwiększanie odporności społeczeństwa na dezinformację – szczególnie tę inspirowaną zewnętrznie.
Pełna współpraca służb
Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że jedność służb to klucz do skutecznego działania wobec zagrożeń.
– To kolejna operacja pokazująca współpracę policjantów, strażników, strażaków i żołnierzy, którzy działają ramię w ramię – mówił szef MSWiA. – Bez współdziałania ludzi nie osiągnęlibyśmy ponad 98% skuteczności w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom na wschodniej granicy.
Operacja „Horyzont” – najważniejsze założenia:
-
patrole i ochrona infrastruktury krytycznej,
-
przeciwdziałanie dywersji i sabotażowi,
-
zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej,
-
współpraca wszystkich komponentów Wojska Polskiego i służb MSWiA,
-
wzmacnianie odporności na dezinformację,
-
aktywizacja społeczeństwa i budowanie czujności obywatelskiej.
Operacja rozpocznie się 21 listopada 2025 roku, a wniosek o jej uruchomienie zostanie przedstawiony Prezydentowi RP. To jedna z największych inicjatyw bezpieczeństwa w ostatnich latach, stanowiąca odpowiedź na realne zagrożenia dla polskiej infrastruktury i stabilności państwa.
(pc)