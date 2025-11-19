Operacja „Horyzont” – Wojsko Polskie wzmacnia bezpieczeństwo po aktach dywersji. Do działań skierowanych zostanie nawet 10 tysięcy żołnierzy

19 listopada, 2025

gen. Wiesław Kukuła źródło: gov.pl gen. Wiesław Kukuła źródło: gov.pl

Operacja „Horyzont” to najnowsza inicjatywa Wojska Polskiego, której celem jest zdecydowane wzmocnienie bezpieczeństwa kraju po serii aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Wspólne patrole służb, ochrona newralgicznych obiektów, zwiększona obecność żołnierzy w przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie dezinformacji – to filary działań zaprezentowanych 19 listopada 2025 roku podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego oraz szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły.

Wspólna reakcja na akty dywersji

Niedawne operacje sabotażowe, w tym podłożenie ładunków wybuchowych na ważnych liniach kolejowych, doprowadziły do decyzji o uruchomieniu szeroko zakrojonych działań służb podległych MSWiA oraz Sił Zbrojnych RP.

– Akty dywersji, które miały miejsce, wymagają intensyfikacji współpracy wszystkich służb, ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz. – To współdziałanie musi być jeszcze większe.

Operacja „Horyzont” rusza 21 listopada

Jak poinformował gen. Wiesław Kukuła, operacja obejmie do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Żołnierze będą działać w systemie jednolitego dowodzenia, we współpracy z policją, strażą pożarną, Strażą Graniczną i innymi służbami bezpieczeństwa.

Minister obrony narodowej podkreślił, że w 2026 roku państwo przeznaczy rekordowe 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo, co ma przełożyć się na rozwój zdolności operacyjnych, szkolenia, sprzęt oraz gotowość do reagowania na zagrożenia.

– Do operacji „Horyzont” skierujemy do 10 tysięcy żołnierzy. To kolejna duża operacja, po „Bezpiecznym Podlasiu”, działaniach na Bałtyku i „Eastern Sentry” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. – Sytuacja wymaga zdecydowanych działań.

Cele operacji: bezpieczeństwo, współpraca i odporność społeczna

Szef Sztabu Generalnego wskazał, że Wojsko Polskie będzie wspierać służby MSWiA w ochronie infrastruktury i przeciwdziałaniu sabotażowi.

– Naszymi celami są: ograniczenie swobody działania potencjalnych sprawców, zwiększenie ryzyka dla sabotażystów oraz aktywizacja obywateli – powiedział gen. Kukuła. – Zachęcamy do zgłaszania sytuacji, które mogą budzić niepokój.

Elementem operacji będzie również zwiększanie odporności społeczeństwa na dezinformację – szczególnie tę inspirowaną zewnętrznie.

Pełna współpraca służb

Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że jedność służb to klucz do skutecznego działania wobec zagrożeń.

– To kolejna operacja pokazująca współpracę policjantów, strażników, strażaków i żołnierzy, którzy działają ramię w ramię – mówił szef MSWiA. – Bez współdziałania ludzi nie osiągnęlibyśmy ponad 98% skuteczności w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom na wschodniej granicy.

Operacja „Horyzont” – najważniejsze założenia:

patrole i ochrona infrastruktury krytycznej,

przeciwdziałanie dywersji i sabotażowi,

zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej,

współpraca wszystkich komponentów Wojska Polskiego i służb MSWiA,

wzmacnianie odporności na dezinformację,

aktywizacja społeczeństwa i budowanie czujności obywatelskiej.

Operacja rozpocznie się 21 listopada 2025 roku, a wniosek o jej uruchomienie zostanie przedstawiony Prezydentowi RP. To jedna z największych inicjatyw bezpieczeństwa w ostatnich latach, stanowiąca odpowiedź na realne zagrożenia dla polskiej infrastruktury i stabilności państwa.

(pc)