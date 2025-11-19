Home Wiadomości Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady OT wspierają Straż Ochrony Kolei. Wspólne patrole na kluczowych liniach kolejowych 

19 listopada, 2025

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady OT wspierają Straż Ochrony Kolei. Wspólne patrole na kluczowych liniach kolejowych 

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej patrolują nocą tory kolejowe z latarkami, stojąc na mostowej konstrukcji; w tle widoczne słupy trakcyjne i ciemne niebo. Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas nocnego patrolu linii kolejowej – wspólne działania z SOK mają zwiększyć bezpieczeństwo strategicznych tras.
W odpowiedzi na niedawne akty dywersji na trasie Warszawa–Lublin żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli wspólne patrole ze Strażą Ochrony Kolei. Celem działań jest wzmocnienie bezpieczeństwa kluczowych odcinków infrastruktury kolejowej w regionie.

Patrole prowadzone są na torach, nasypach, węzłach kolejowych i przy przepustach. Żołnierze i funkcjonariusze sprawdzają miejsca szczególnie narażone na ingerencję osób trzecich, by szybko wykluczyć ewentualne zagrożenia. W całym kraju w działaniach uczestniczy obecnie około 400 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze wszystkich brygad.

Włączenie 1. PBOT do operacji jest elementem ogólnopolskiego wsparcia WOT dla Straży Ochrony Kolei, prowadzonego na polecenie Ministra Obrony Narodowej. Służby podkreślają, że priorytetem jest pełna ochrona strategicznej infrastruktury transportowej oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

