Podróże z Erasmusem na Cyprze – nauka, klimat i możliwości nauki w Politechnice Cypryjskiej

19 listopada, 2025

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość

Trzecie dnia podczas wyjazdu na wyspę Afrodyty Hanna Kość w „Podróżach z Erasmusem na Cyprze” zabiera wam do Limassol, a dokładniej na Politechnikę Cypryjską. Uczelnia powstała w 2004 roku i studiuje na niej około 3 tysiące osób, w tym 300 studentów zagranicznych.

Cypryjscy studenci świetnie mówią po angielsku i chwalą dobrze przygotowane materiały, nowoczesne podejście do nauczania i przyjazną atmosferę. Wykłady trwają po trzy godziny i odbywają się od 8 rano do godzin wieczornych. Studenci mają do dyspozycji akademiki, stołówkę, siłownię, kluby muzyczne i atmosferę starego miasta, bo kampus jest rozproszony po historycznej części Limassol, w odnowionych budynkach pełnych klimatu.

Politechnika Cypryjska ma siedem wydziałów i trzynaście katedr – od nauk o żywności i rolnictwie, przez inżynierię mechaniczną, elektryczną, chemiczną i budownictwo, po finanse, zarządzanie, hotelarstwo, komunikację, sztuki, pielęgniarstwo i nauki o rehabilitacji. Inżynieria mechaniczna uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych kierunków. Uczelnia należy również do sojuszu European University of Technology, co ułatwia wyjazdy zagraniczne.

W czwartek (20.11) w „Podróżach z Erasmusem na Cyprze” wraz z Hanną Kość poznacie CUT Radio, czyli akademickie radio Politechniki Cypryjskiej. (hk)

Podróże z Erasmusem na Cyprze: Politechnika Cypryjska:

