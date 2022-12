Podlaskie. Nagrody marszałka województwa dla ludzi kultury

Grudzień 14, 2022

Marszałek nagrodził ludzi kultury za sezon artystyczny 2021/2022, fot. Paweł Krukowski/UMWP Marszałek nagrodził ludzi kultury za sezon artystyczny 2021/2022, fot. Paweł Krukowski/UMWP

Marszałek województwa nagrodził ludzi kultury za sezon artystyczny 2021/2022. Wśród laureatów są m.in. dyrygentka, artysta plastyk, badacze i pasjonaci lokalnej historii, pedagog artystyczna i muzealnik.

Każdy z laureatów, oprócz statuetek i dyplomów, otrzyma też po 10 tys. złotych. nagrodzeni działają w różnych obszarach, ale łączy ich jedno – tworzą i upowszechniają kulturę województwa podlaskiego.

– To ważne nagrody z punktu widzenia krzewienia kultury w naszym województwie – powiedział marszałek Artur Kosicki dodając, że w tym roku wspólnie z kapitułą podjęto decyzję o przyznaniu nagród wszystkim wnioskującym. – Wpływ na to miał bardzo wysoki poziom prezentowany przez osoby zgłoszone do nagród. I cieszę się, że możemy z roku na rok wskazywać coraz więcej laureatów oraz nagradzać coraz wyższą kwotą – dodał.

Za całokształt twórczości nagrodę otrzymała Marta Gredel-Iwaniuk – inicjatorka i opiekun artystyczny Studia Piosenki Estradowej, które od 15 lat działa przy Hajnowskim Domu Kultury i jest laureatem wielu konkursów i festiwali. Wśród nagrodzonych znalazła się też znana miłośnikom muzyki dawnej dyrygentka Anna Moniuszko. To pomysłodawczyni i koordynatorka wielu przedsięwzięć muzycznych, m.in. cyklu koncertów ,,Muzyka Mistrzów baroku”, inicjatorka Festiwalu Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej oraz Międzynarodowego Konkursu Chóralnego ,,Cantu Gaudeamus” w Białymstoku. Za całokształt 50-letniej pracy artystycznej został doceniony grafik, rysownik i malarz Władysław Pietruk. Od lat przenosi podlaskie zabytki i podlaską przyrodę na papier, dokumentując w ten sposób region. Wydał 49 tek z rysunkami architektury i przyrody oraz dwa albumy, m.in. „Architektura, Przyroda województwa podlaskiego”.