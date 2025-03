Piąty dzień Wydziałowych Dni Branżowych w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacji

7 marca, 2025

Obowiązkowe praktyki dla studentów do doskonała okazja do zdobycia pierwszego doświadczenia, ale bardzo często też opcja pozostania w firmie na dłużej. Tak podkreślają przedstawiciele podlaskich firm, które prezentowały się na Wydziałowych Dniach Branżowych w Politechnice Białostockiej.

Stoiska przedsiębiorstw były w ostatnim dniu targów na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

– Mamy szansę zobaczyć, co najwięksi pracodawcy w regionie oferują, co są w stanie nam też zaoferować i też można się jako student nakierować, posłuchać, co mają ludzie bardziej doświadczeni do powiedzenia, może coś podłapać, bo dużo też osób tak naprawdę nie wie, co chce robić i takie właśnie targi też pomagają troszkę się ukierunkować – mówi Kacper Audytowski, student budownictwa.

Wydziałowe Dni Branżowe odbyły się na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość:

