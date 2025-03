Trzeci dzień Wydziałowych Dni Branżowych w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacji

5 marca, 2025

W Politechnice Białostockiej trwają Wydziałowe Dni Branżowe – są to targi, które łączą przedsiębiorców z regionu poszukujących praktykantów i pracowników ze studentami zainteresowanymi rozwojem kariery. To wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów, poznania rynku pracy i znalezienia stażu lub zatrudnienia.

Wydział Mechaniczny stał się centrum spotkań dla studentów i przedstawicieli lokalnych firm. Wśród wystawców znalazły się przedsiębiorstwa, które już zatrudniają absolwentów tej uczelni i chętnie poszerzą swoje zespoły o kolejnych młodych specjalistów.

Kolejny dzień targów – jutro Wydział Elektryczny

Wydziałowe Dni Branżowe potrwają jeszcze dwa dni. Jutro (6 marca) od 10:00 do 14:00 firmy będą prezentować swoje oferty na Wydziale Elektrycznym. To kolejna okazja dla studentów, by znaleźć wymarzoną praktykę lub staż.

(pc)