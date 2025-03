Czwarty dzień Wydziałowych Dni Branżowych w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacji

6 marca, 2025

Wydziałowe Dni Branżowe, fot. Dariusz Piekut Wydziałowe Dni Branżowe, fot. Dariusz Piekut

60% studentów Politechniki Białostockiej w trakcie nauki już pracuje. Bardzo często zostają w firmach, w których odbywali obowiązkowe praktyki. Wydziałowe Dni Branżowe, które odbywają się na wszystkich wydziałach uczelni, ułatwiają znalezienie konkretnych ofert staży w podlaskich przedsiębiorstwach.

W czwartek (06.03) firmy prezentują się na Wydziale Elektrycznym.

– Jest bardzo dużo stanowisk, jest w czym wybierać. Dzięki takim targom można rozejrzeć się, bardziej sprawdzić ten temat i wybrać konkretny dział. Jeżeli mam się nad czymś rozglądać, to albo praca albo staże płatne, żeby nabrać jak najwięcej doświadczenia, a przy okazji zarobić – mówi Sebastian Popławski, student na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Wydziałowe Dni Branżowe celowo są organizowane w semestrze letnim, ponieważ w wakacje studenci odbywają praktyki. – Firmy bardzo sobie chwalą możliwość dotarcia do studentów wybranego kierunku, stąd idea, żeby zrobić takie Wydziałowe Dni Branżowe na każdym z wydziałów – mówi Ewa Kowalczuk-Czapko z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. – Firmy dopisały, było bardzo duże zainteresowanie, ale co nas cieszy, to fakt, że również studenci są zainteresowani, podchodzą i rozmawiają z firmami.

Studenci zainteresowani praktykami lub pracą, a także chcąc stworzyć profesjonalne CV, mogą się umawiać na spotkania do Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

A Wydziałowe Dni Branżowe w piątek (07.03) będą od 10:00 do 14:00 na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także:

Wydziałowe Dni Branżowe na Wydziale Inżynierii Zarządzania – posłuchaj relacji

Drugi dzień Wydziałowych Dni Branżowych w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacji

Trzeci dzień Wydziałowych Dni Branżowych w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacji