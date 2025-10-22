Pasja, precyzja i planami na przyszłość. Polish Bison Team z Politechniki Białostockiej rekrutuje nowych studentów

22 października, 2025

Polish Bison Team, fot. Hanna Kość

Tegoroczne sukcesy zespołu Polish Bison Team z Politechniki Białostockiej zachęcił studentów do otwarcia rekrutacji. Koło naukowe automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym chce pozyskać w swoje szeregi studentów z różnych wydziałów i o różnym poziomie doświadczenia.

Polish Bison Team zajmuje się budową robotów mini i mega sumo, które są wystawiane na międzynarodowych zawodach. W tym roku ich największym sukcesem było zdobycie trzeciego miejsca w kategorii mini sumo podczas Robot Challenge w Pekinie.

– W tym momencie większość naszych robotów to są roboty mini sumo. Mamy ich na ten moment siedem i jesteśmy na już takim finalnym etapie składania mega sumo, czyli takiego robota też do walk, tylko w dużo większym wymiarze, bo on jest do 3 kg i jeszcze ma magnesy – mówi Adam Kołodko z zespołu Polish Bison Team.

Do ekipy mogą dołączyć mogą osoby z różnych wydziałów, potrzebni są zarówno konstruktorzy, jak i specjaliści od marketingu, a przede wszystkim liczą się chęci. – To jest bardzo dobra okazja, żeby siebie rozwijać. Większość osób, które przychodzi na studia, gdzieś już po pierwszym roku zacznie mieć takie wątpliwości, czy ma wystarczająco dużo zajęć praktycznych, czy ten taki rozwój interdyscyplinarny jest faktycznie płynnie kontynuowany. A tutaj mamy realne wyzwania, realną konkurencję ludzi z całej Polski, a ostatnio nawet świata, z którymi się gdzieś mierzymy – dodaje student.

Szczegóły naboru dostępne są w mediach społecznościowych zespołu. Ponadto rekrutację aktualnie prowadzi też zespół Cerber Motorspoort. To studenci z Wydziału Mechanicznego, którzy konstruują, budują i ścigają się pojazdami typu bolid. Szczegóły również są na funpagu. (hk)

