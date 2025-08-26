Studenci Politechniki Białostockiej na podium w Pekinie. Posłuchaj o sukcesie zespołu Polish Bison Team

26 sierpnia, 2025

Źródło: Polish Bison Team Źródło: Polish Bison Team

Studenci Politechniki Białostockiej są znów na podium! Drużyna Polish Bison Team zdobyła trzecie miejsce w kategorii mini sumo podczas zawodów RobotChallenge 2025 w Pekinie. W rywalizacji wzięło udział ponad 2300 zespołów z 42 krajów.

Drużyna Polish Bison Team działa w ramach koła naukowego Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Do Chin pojechali z 5 robotami, które brały udział w dwóch kategoriach – mega sumo i mini sumo.

– Zabieraliśmy robota, z którym jeszcze w życiu nie jeździliśmy, bo ten duży robot do kategorii mega sumo, to jest robot, z którym my debiutowaliśmy na tych zawodach, ale od początku wiedzieliśmy, że ta stała reprezentacja, jeśli chodzi o roboty mini sumo na pewno będzie w stanie walczyć i konkurować na najwyższym poziomie – mówi Mikołaj Sujeta z Polish Bison Team.

Zawody wzorowały się na tradycyjnym japońskim sporcie walki, czyli naprzeciw siebie stawali zawodnicy z dwóch drużyn, którzy na ringu wystawiali swoje konstrukcje robotyczne.

– Większość robotów wróciła w stanie niewiele zmienionym od tego, jak wyjechały z Polski i przede wszystkim dobrze się zaprezentowały. Jeśli chodzi o roboty mini sumo to bez zarzutu każdy funkcjonował tak jak powinien przez całą długość zawodów. I to nas cieszy, że po prostu przygotowaliśmy się, zaprezentowaliśmy się tak jak chcieliśmy i mogliśmy się zmierzyć z innymi – dodaje Adam Kołodko z Polish Bison Team.

To nie pierwszy sukces zespołu Polish Bison Team. Tylko w tym roku zdobyli aż 16 trofeów w krajowych i międzynarodowych zawodach. A wszystko to przy równoczesnym studiowaniu i działalności na uczelni. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Mikołajem Sujetą i Adamem Kołodko z Polish Bison Team: