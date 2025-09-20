Home Wiadomości „Zakręcenie na Podlasiu” – retro piknik na 80-lecie PKS Nova

20 września, 2025

„Zakręcenie na Podlasiu” – retro piknik na 80-lecie PKS Nova

Piknik z okazji 80-lecia PKS Nova, fot. Hanna Kość
Autobusy z duszą, roboty przyszłości i wspomnienia z dzieciństwa – wszystko to spotkało się w jednym miejscu podczas pierwszego retro pikniku rodzinnego „Zakręcenie na Podlasiu”, zorganizowanego z okazji 80-lecia PKS Nova.

 

W ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku oraz tuż obok na parkingu można było podziwiać zabytkowe autobusy i samochody, m.in. legendarny Jelcza 043, popularnie nazywanego „ogórkiem”. Na pikniku nie zabrakło także nowoczesnych akcentów. Studenci z Politechniki Białostockiej z Polish Bison Team, prezentowali swoje osiągnięcia w robotyce. Ich konstrukcje, od mini sumo po roboty micro mouse, zdobywają medale na międzynarodowych zawodach. 

W programie wydarzenia znalazły się też: jarmark regionalny, stoiska z rękodziełem oraz dmuchańce dla dzieci. (hk)

 

Posłuchaj relacji z retro pikniku rodzinnego „Zakręcenie na Podlasiu”:

 

