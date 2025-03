Musical „Vesper” – opowieść o Krystynie Skarbek, jednej z najbardziej niezwykłych postaci II wojny światowej

5 marca, 2025

OiFP. Musical Vesper – próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz OiFP. Musical Vesper – próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Musical „Vesper” to poruszająca opowieść inspirowana życiem Polki, Krystyny Skarbek, jednej z najbardziej niezwykłych postaci II wojny światowej, bohaterki Wielkiej Brytanii i Francji, której historia przez wiele lat nie była znana szerokiemu światu. Prapremiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się w piątek (07.03).

Musical „Vesper” to emocjonująca podróż przez lata wojny i miłości. Produkcja przepełniona refleksją nad moralnością, prawdą i odwagą. Niezwykłe losy jednej z najwybitniejszych kobiet-szpiegów, po raz pierwszy opowiedziane przez teatr, w formie musicalowej.

– Zacząłem czytać o Krystynie Skarbek i zdałem sobie sprawę, że to jest fantastyczna historia o bohaterskiej kobiecie. Musical jest o tajemnicach szpiegowskich, śmiertelnym niebezpieczeństwie, przyjaźni, wielkiej miłości i morderstwie. To jest najwyższy czas, żeby powiedzieć historię o fantastycznej kobiecie które było bohaterką – mówi Gary Guthman, autor libretta i muzyki.

W musicalu śladami Vesper podąża dziennikarka Julia, która musi walczyć o prawo do opisania historii Skarbek w męskim świecie. W tej roli występuje Monika Ziółkowska.

– Julia jest młodą ambitną dziennikarką. Autorytetem dla niej jest Vesper. Walczy przez cały spektakl o to, żeby każdy poznał tę prawdę. Pomimo tego, że spotyka wiele przeciwności w starciu z męskim światem, bo w zasadzie cały czas pracuje z mężczyznami, już pierwszego dnia w News of the Day pokazuje, że to ona powinna dostać ten temat i że temu podoła – mówi Monika Ziółkowska.

Prapremiera musicalu Vesper w Operze i Filharmonii Podlaskiej 7 marca. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (jd)

Na próbie medialnej był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz:

