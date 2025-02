Światowa prapremiera musicalu „Vesper” w Operze i Filharmonii Podlaskiej

14 lutego, 2025

Michał Znaniecki, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Już 7 marcu Opera i Filharmonia Podlaska zaprezentuje światową prapremierę musicalu „Vesper”, spektaklu inspirowanego losami Krystyny Skarbek – pierwszej Polki szpiega w brytyjskim wywiadzie. Twórcy musicalu, z reżyserem Michałem Znanieckim na czele, łączą historię fascynującej bohaterki z nowoczesną inscenizacją. Muzykę i teksty piosenek napisał amerykański kompozytor Gary Guthman, libretto współtworzył z polskim scenarzystą Domanem Nowakowskim.

Krystyna Skarbek – bohaterka z cienia

Musical „Vesper” przybliży widzom niezwykłe życie Krystyny Skarbek – kobiety, która balansowała między heroizmem a osobistą tragedią. Jak podkreśla Michał Znaniecki, postać Skarbek była wyjątkowa. – Nie tylko dokonywała niezwykłych czynów w czasie wojny, ale również po wojnie prowadziła życie pełne paradoksów. Była ulubienicą Churchilla, a jednocześnie zginęła w zapomnieniu, jako sprzątaczka na transatlantyku – mówi reżyser.

Twórcy musicalu podejmują się ambitnego zadania przybliżenia złożonej postaci Skarbek. – Nie chcemy tworzyć spektaklu opartego na Wikipedii. Budujemy melodramat i opowiadamy jej historię poprzez flashbacki, wprowadzając postać współczesnej dziennikarki próbującej zrozumieć, kim naprawdę była Vesper – dodaje Znaniecki.

Porywająca scenografia i choreografia

Spektakl obiecuje wyjątkowe wrażenia wizualne i muzyczne. Scenografia autorstwa Luigiego Scoglio oraz choreografia przygotowana przez Ingę Pilchowską wprowadzą widzów w świat pełen kontrastów – od salonów Londynu po pola bitew. Michał Znaniecki zdradza: – W spektaklu wykorzystujemy pełen potencjał techniczny Opery Podlaskiej. To powrót do solidnie zrealizowanego musicalu z bogatą scenografią i dynamiczną akcją.

Patriotyzm, poświęcenie i refleksja

Musical porusza uniwersalne tematy, takie jak patriotyzm, lojalność i wybory moralne. – To historia o wartościach, które dziś wydają się trudne do zrozumienia. Chcemy, aby widzowie – zarówno młodzież, jak i dorośli – odnaleźli w tej opowieści coś dla siebie. Musical to przede wszystkim emocje, ale również miejsce na refleksję – mówi Znaniecki.

Fani Jamesa Bonda uważają, że postać Krystyny Skarbek inspirowała Iana Fleminga przy pisaniu „Casino Royale” – pierwszej powieści z udziałem Jamesa Bonda. ( JD, red.)