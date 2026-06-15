Home Wiadomości Czerwiec pod znakiem nauki, biznesu i nowych technologii. Posłuchaj rozmowy z Andrzejem Parafiniukiem

Wiadomości

15 czerwca, 2026

Czerwiec pod znakiem nauki, biznesu i nowych technologii. Posłuchaj rozmowy z Andrzejem Parafiniukiem

Andrzej Parafiniuk Andrzej Parafiniuk fot. Paweł Cybulski
Jak skutecznie połączyć świat nauki z potrzebami przedsiębiorców? Odpowiedzią mają być czerwcowe inicjatywy przygotowane przez Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0. W programie znalazły się wydarzenia skierowane do naukowców, firm oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem innowacji w regionie.

 

O szczegółach wszystkich inicjatyw Paweł Cybulski rozmawiał z Andrzejem Parafiniukiem:

Pierwszą inicjatywą jest Fast Learning, który odbędzie się 20 czerwca podczas Krajowych Dni Pola w Szepietowie. To cykl krótkich prezentacji pokazujących konkretne przykłady współpracy nauki z biznesem oraz nowoczesne rozwiązania opracowywane na podlaskich uczelniach.

Z kolei 23 czerwca eksperci z Polski, Finlandii, Hiszpanii i Rumunii spotkają się podczas międzynarodowej konferencji FOR Podlaskie. Uczestnicy będą rozmawiać o innowacjach w sektorze rolno-spożywczym, nowoczesnych technologiach oraz możliwościach współpracy między regionami o podobnym potencjale gospodarczym.

Natomiast 24 czerwca ruszy nabór do konkursu grantowego dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie sięgające nawet 800 tysięcy złotych na wdrażanie nowych produktów, usług i technologii. Program ma wspierać przede wszystkim projekty znajdujące się na zaawansowanym etapie rozwoju, które potrzebują wsparcia przed wejściem na rynek.

Jak podkreśla Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0, celem projektu jest integracja środowisk naukowych i biznesowych oraz stworzenie systemu, który ułatwi przedsiębiorcom dostęp do wiedzy, ekspertów i nowoczesnych rozwiązań.

(pc)

REKLAMA
Najnowsze wiadomości
Andrzej Parafiniuk
Czerwiec pod znakiem nauki, bi ... więcej
LALKANIELALKA 2026. Znamy prog ... więcej
Nowości muzyczne #25/2026 ... więcej
Stocznio! Ile cię trzeba ceni ... więcej
kostki do gier rpg
Miłośnicy fabularnych RPG re ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.