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16 czerwca, 2026

Uniwersytet w Białymstoku zainaugurował 10. edycję Festiwalu Dyplomatycznego im. Stefana Mellera

Mariusz Popławski rektor UWB Festiwal otworzył prof. Mariusz Popławski rektor UWB fot. Paweł Cybulski
„Bezpieczeństwo w czasach niepokojów” – pod takim hasłem rozpoczęła się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Dyplomatycznego im. Stefana Mellera w Białymstoku. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbyła się w poniedziałek, 15 czerwca, w Auli im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Posłuchaj naszej relacji: 

W spotkaniu uczestniczył m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Polska polityka zagraniczna w czasach niepokoju”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata nauki, samorządu, organizacji pozarządowych, polityki i służb mundurowych, a także białostoccy uczniowie i studenci.

Gospodarzem inauguracji był rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski, który podkreślił znaczenie wydarzeń takich jak Festiwal dla rozwoju uczelni oraz budowania jej roli jako ośrodka debaty publicznej i współpracy międzynarodowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Krzysztof Truskolaski, prezydent Białegostoku prof. UwB Tadeusz Truskolaski, rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych dr hab. Adam Bartnicki, prof. UwB, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bossowski oraz wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski.

Podczas inauguracji dr Jacek Brzozowski, nawiązując do myśli patrona Festiwalu Stefana Mellera, podkreślił znaczenie historii jako fundamentu odpowiedzialnej polityki przyszłości, a nie narzędzia bieżących sporów.

Wykład inauguracyjny Marcin Bosacki poświęcił aktualnym wyzwaniom polskiej polityki zagranicznej. Zwrócił uwagę, że kwestie międzynarodowe bezpośrednio wpływają na codzienne życie obywateli – od cen paliw po możliwości podróżowania. Podkreślał również, że bezpieczeństwo stało się jednym z kluczowych wyzwań współczesności, a doświadczenia ostatniej dekady pokazują, iż pokój nie jest stanem danym raz na zawsze. W swoim wystąpieniu odniósł się także do relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą oraz roli Polski w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym.

Festiwal Dyplomatyczny potrwa do 19 czerwca. W programie znalazły się liczne debaty, spotkania autorskie i wykłady poświęcone m.in. bezpieczeństwu międzynarodowemu, energetycznemu, gospodarczemu i kulturowemu. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata polityki, nauki, dyplomacji i mediów, w tym m.in. Marcin i Andrzej Meller, Paweł Kowal, Marek Magierowski, Jacek Siewiera, prof. Daniel Boćkowski czy przedstawiciele administracji publicznej i sektora energetycznego.

Pełen program festiwalu znajdziecie TUTAJ

(pc)

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