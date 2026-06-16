Uniwersytet w Białymstoku zainaugurował 10. edycję Festiwalu Dyplomatycznego im. Stefana Mellera

16 czerwca, 2026

Festiwal otworzył prof. Mariusz Popławski rektor UWB fot. Paweł Cybulski Festiwal otworzył prof. Mariusz Popławski rektor UWB fot. Paweł Cybulski

„Bezpieczeństwo w czasach niepokojów” – pod takim hasłem rozpoczęła się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Dyplomatycznego im. Stefana Mellera w Białymstoku. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbyła się w poniedziałek, 15 czerwca, w Auli im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

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W spotkaniu uczestniczył m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Polska polityka zagraniczna w czasach niepokoju”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata nauki, samorządu, organizacji pozarządowych, polityki i służb mundurowych, a także białostoccy uczniowie i studenci.

Gospodarzem inauguracji był rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski, który podkreślił znaczenie wydarzeń takich jak Festiwal dla rozwoju uczelni oraz budowania jej roli jako ośrodka debaty publicznej i współpracy międzynarodowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Krzysztof Truskolaski, prezydent Białegostoku prof. UwB Tadeusz Truskolaski, rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych dr hab. Adam Bartnicki, prof. UwB, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bossowski oraz wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski.

Podczas inauguracji dr Jacek Brzozowski, nawiązując do myśli patrona Festiwalu Stefana Mellera, podkreślił znaczenie historii jako fundamentu odpowiedzialnej polityki przyszłości, a nie narzędzia bieżących sporów.

Wykład inauguracyjny Marcin Bosacki poświęcił aktualnym wyzwaniom polskiej polityki zagranicznej. Zwrócił uwagę, że kwestie międzynarodowe bezpośrednio wpływają na codzienne życie obywateli – od cen paliw po możliwości podróżowania. Podkreślał również, że bezpieczeństwo stało się jednym z kluczowych wyzwań współczesności, a doświadczenia ostatniej dekady pokazują, iż pokój nie jest stanem danym raz na zawsze. W swoim wystąpieniu odniósł się także do relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą oraz roli Polski w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym.

Festiwal Dyplomatyczny potrwa do 19 czerwca. W programie znalazły się liczne debaty, spotkania autorskie i wykłady poświęcone m.in. bezpieczeństwu międzynarodowemu, energetycznemu, gospodarczemu i kulturowemu. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata polityki, nauki, dyplomacji i mediów, w tym m.in. Marcin i Andrzej Meller, Paweł Kowal, Marek Magierowski, Jacek Siewiera, prof. Daniel Boćkowski czy przedstawiciele administracji publicznej i sektora energetycznego.

Pełen program festiwalu znajdziecie TUTAJ

(pc)