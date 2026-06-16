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16 czerwca, 2026

Prestiżowe wyróżnienie profesor Politechniki Białostockiej

2026-06-15-prof. Agnieszka-Malinowska-fot-Iryna-Mikhno-PB fot. Iryna Mikhno/PB
Badaczka Politechniki Białostockiej, dr. hab. Agnieszka Barbara Malinowska, dnia 7 kwietnia otrzymała z rozporządzenia prezydenta Karola Nawrockiego nominację profesorską z dziedziny automatyki, elektroniki, a także technologii kosmicznych. Wyróżnienie to ma szczególną wartość przez wgląd na wieloletnią współpracę Prof. Malinowskiej z Politechniką Białostocką, w ramach której pełniła m.in. funkcję prodziekana ds. Wydziału Informatyki, by obecnie kierować Instytutem Informatyki Technicznej i Telekomunikacji na tymże wydziale. 

 

Umiejętności i osiągnięcia prof. Malinowskiej mieli okazję poznać uczeni i specjaliści także spoza kraju, do czego przyczyniła się jej zdolność kreowania wokół siebie międzynarodowej grupy badaczy w ramach efektywnych współprac. Te obejmują swoim zasięgiem zróżnicowane dyscypliny – od teorii sterowania czy rachunku wariacyjnego po modelowanie systemów dynamicznych, co znacząco wpłynęło na poszerzenie zastosowania matematyki w systemach inżynierskich i automatyce w świecie nauki. Sama profesor nie kryje dumy z dorobku grupy, który, jak sama przyznaje bezpośrednio przekłada się na profesjonalizm i wysoką jakość licznych publikacji naukowych. 

Przyznanie tytułu profesora zbiega się w czasie z wrześniową  prestiżową konferencją naukową, obejmującą wystąpienia słynnych naukowców i badaczy z Polski, Niemiec i Francji. Gospodarzem wydarzenia zostanie Politechnika Białostocka – przewodzić jej będzie sama Profesor Malinowska, która otwarcie zachęca zainteresowanych.

– Już dziś gorąco zapraszam do przysłuchiwania się i śledzenia obrad tej konferencji. To dla nas doskonała okazja do zaprezentowania własnych prac, ale też wielkie wydarzenie dla całego środowiska matematyków i inżynierów  – mówi prof. Malinowska.

Relację z konferencji usłyszycie w Radiu Akadera. 

(zt)

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