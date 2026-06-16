Nitka się plącze się… w sobotę. Posłuchaj rozmowy z Pawłem Chomczykiem, reżyserem spektaklu

16 czerwca, 2026

Paweł Chomczyk fot. Paweł Cybulski Paweł Chomczyk fot. Paweł Cybulski

Teatr lalek, muzyka na żywo i współpraca dwóch białostockich uczelni artystycznych – tak zapowiada się spektakl „Nitka się plącze się…”, którego premiera odbędzie się 21 czerwca w sali koncertowej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Przedstawienie powstaje w ramach projektu „Marionetkowy Teatr Dworski”, realizowanego wspólnie przez studentów i pedagogów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku. Za reżyserię odpowiada Paweł Chomczyk, który podkreśla, że spektakl jest zarówno opowieścią o historii opery marionetkowej, jak i próbą spojrzenia na tę formę z przymrużeniem oka.

O kulisach powstawania spektaklu oraz współpracy muzyków i lalkarzy rozmawialiśmy z Pawłem Chomczykiem. Posłuchaj tutaj:

Jak tłumaczy reżyser, tytuł nawiązuje do największego koszmaru marionetkarzy – splątanych nitek lalek. Powtórzenie zaimka „się” jest natomiast ukłonem w stronę podlaskiej lokalności. Twórcy chcą połączyć tradycję teatru lalek z energią młodych artystów, którzy współtworzą spektakl.

Na scenie wystąpią śpiewacy, aktorzy-lalkarze oraz orkiestra kameralna. Muzyka nie będzie jedynie tłem wydarzeń, ale jednym z głównych bohaterów opowieści. Spektakl ma charakter familijny i skierowany jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych widzów.

Szczególnym elementem przedsięwzięcia jest scenografia – wierna replika XVIII-wiecznego teatrzyku marionetkowego, który mógł niegdyś funkcjonować na dworze hetmana Jana Klemensa Branickiego.

Pokazy przedpremierowe dla szkół odbędą się 17 czerwca, natomiast premierowe prezentacje zaplanowano na 21 czerwca o godzinach 14:00 i 16:00 w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Kawaleryjskiej 5. Wstęp jest bezpłatny. Patronem spektaklu jest Radio Akadera.

(pc)