W klubie FAMA odbyła się Kawiarnia Naukowa PB o dizajnie. Posłuchaj relacji

16 czerwca, 2026

fot.P.Jankowski fot.P.Jankowski

W miniony czwartek, 11 czerwca, w białostockim klubie muzycznym FAMA miała miejsce kolejna Kawiarnia Naukowa Politechniki Białostockiej. W jej trakcie uczestnicy poznawali dwa światy projektowania – architekturę wnętrz i nowoczesny design produktów.

2026-06-11-Kawiarnia-naukowa-Dizajn-036-fot.P.Jankowski Zdjęcie 1 z 21

W trakcie spotkania odbywającego się pod hasłem „Dizajn, którego nie trzeba tłumaczyć” o swojej pracy – będącej zarazem pasją – opowiedzieli eksperci z wydziału architektury PB – dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB oraz dr inż. Jan Godlewski.

Przeszło 2-godzinne spotkanie stanowiło 2-częściową podróż. W czasie trwania pierwszej uczestnicy przekonali się, jak wygląda proces kształtowania przestrzeni, a w drugiej poznali „instrukcję obsługi dizajnu”, która została oparta o zasady Dietera Ramsa – ikony światowego desingu.

Podsumowanie spotkania przygotowaliśmy w formie dźwiękowej. O wydarzeniu rozmawialiśmy z prowadzącymi obie prelekcje. Posłuchajcie:

(kp)