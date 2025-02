Gary Guthman skomponował muzykę i współtworzył libretto do musicalu „Vesper” w Operze i Filharmonii Podlaskiej

21 lutego, 2025

Gary Guthman, fot. Jerzy Doroszkiewicz Gary Guthman, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Już 7 marca na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej po raz pierwszy widzowie zobaczą opowiedzianą w musicalowy sposób historię Krystyny Skarbek. Muzykę skomponował i współtworzył libretto Gary Guthman.

Henry Mancini uczył go aranżacji, Michael Buble wykorzystał tę wiedzę na swoich płytach. Od kilkunastu lat Gary Guthman mieszka w Polsce. Ma polskie obywatelstwo i przez ostatnie lata pracował nad musicalem o polskiej bohaterce z czasów II wojny światowej Krystynie Skarbek. Podobno to jej postać opisał w pierwszej powieści o przygodach Jamesa Bonda Ian Fleming.

– Dla mnie interesujące było, że ona była polską bohaterką we wojnie II. Jej doświadczenie w wojnie było niewiarygodne, niesamowite, fantastyczna. Jak zacząłem czytać to powiedziałem sobie: „Wow, to jest fantastyczna historia kobiety, która była szpiegiem, żeński James Bond” – mówi Gary Guthman.

Przypomnijmy – światowa prapremiera musicalu „Vesper” będzie miała miejsce w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej 7 marca. Radio Akadera objęło musical swoim patronatem. (jd)

Z Garym Guthmanem rozmawiał Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz:

