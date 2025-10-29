Młodzi radni zaczęli działać – nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Białystok

29 października, 2025

Od lewej: Nikola Mieleszko – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Białystok, Katarzyna Jamróz – przewodnicząca Rady Miasta Białystok, Fot. A. Jakuć Od lewej: Nikola Mieleszko – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Białystok, Katarzyna Jamróz – przewodnicząca Rady Miasta Białystok, Fot. A. Jakuć

W Radiu AKADERA o roli i planach nowej Młodzieżowej Rady Miasta Białystok opowiadały Katarzyna Jamróz – Przewodnicząca Rady Miasta Białystok oraz Nikola Mieleszko – nowo wybrana Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Nowa rada rozpoczęła swoją kadencję 21 października br. podczas uroczystej sesji w Centrum Aktywności Społecznej. W jej skład weszło 27 młodych radnych reprezentujących szkoły średnie i uczelnie z terenu miasta.

– Młodzieżowa Rada Miasta to przestrzeń, w której młodzi ludzie uczą się samorządności, odpowiedzialności i współpracy. Chcemy, żeby czuli, że ich głos ma znaczenie i że mogą realnie wpływać na decyzje dotyczące Białegostoku – podkreśliła Katarzyna Jamróz.

Posłuchaj rozmowy o Młodzieżowej Radzie Miasta w audycji „Białystok -miasto młodych”.

Nikola Mieleszko, przewodnicząca XII kadencji, mówiła w audycji, że jednym z najważniejszych celów rady będzie rozwijanie dialogu z władzami miasta i działanie na rzecz integracji młodych białostoczan.

– Mamy wiele pomysłów i energii. Chcemy, żeby nasza rada była miejscem, w którym młodzi mogą wyrażać swoje potrzeby i realizować inicjatywy, które naprawdę coś zmieniają – powiedziała.

Podczas rozmowy w Radiu AKADERA obie przewodniczące zwróciły uwagę, że Młodzieżowa Rada Miasta to nie tylko symboliczny głos młodzieży, ale realne wsparcie dla samorządu. – Często pomysły młodych są inspiracją dla dorosłych radnych, którzy mogą zobaczyć, jak młode pokolenie postrzega Białystok i czego od niego oczekuje – dodała Katarzyna Jamróz.

Nowa rada działać będzie do jesieni 2027 roku. W planach są m.in. konsultacje z uczniami białostockich szkół, warsztaty obywatelskie oraz udział w miejskich wydarzeniach społecznych i kulturalnych. (AJ)

Czytaj także:

Białystok wybuduje halę widowiskowo-sportową. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Ciołkowskiego

Biznes za milion 2025 – młodzież z całej Polski tworzy pomysły na własny biznes z Politechniką Białostocką