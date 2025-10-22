Biznes za milion 2025 – młodzież z całej Polski tworzy pomysły na własny biznes z Politechniką Białostocką

22 października, 2025

dr Urszula Kobylińska fot. Paweł Cybulski dr Urszula Kobylińska fot. Paweł Cybulski

Wyobraź sobie, że dostajesz milion złotych na własny biznes. Co byś z tym zrobił? Właśnie na to pytanie odpowiadają uczestnicy ogólnopolskiego konkursu Biznes za milion 2025, organizowanego przez Politechnikę Białostocką. To już szósta edycja wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz większe zainteresowanie uczniów szkół średnich z całego kraju.

Konkurs Biznes za milion – szansa dla przyszłych przedsiębiorców

Konkurs Biznes za milion to inicjatywa Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, której celem jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i myślenia biznesowego wśród młodzieży. Zadanie konkursowe jest proste, ale wymaga pomysłu i wyobraźni – uczestnicy mają za zadanie opracować uproszczony biznesplan, zakładając, że dysponują milionem złotych.

– Masz milion złotych do zagospodarowania. Wystarczy, że opiszesz swój pomysł, przeanalizujesz konkurencję i pokażesz, co sprawia, że właśnie twój biznes jest wyjątkowy. – wyjaśnia dr Urszula Kobylińska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz koordynatorka konkursu.

Cenne nagrody i… indeks na studia bez rekrutacji

Konkurs Biznes za milion 2025 oferuje wyjątkowe nagrody. Finaliści mogą zdobyć indeksy na wybrane kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania, takie jak: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami i rachunkowość czy zarządzanie inżynierią produkcji.

Dodatkowo na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów – m.in. iPhone’y, iPady i inne gadżety, które cieszą się popularnością wśród młodzieży.

Jak wziąć udział w Biznes za milion 2025?

Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na stronę internetową www.milion.pb.edu.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać swój pomysł na biznes. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2025 roku. Projekty można przesyłać indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Do 12 listopada zostanie ogłoszona lista 10 finalistów, którzy wezmą udział w warsztatach z autoprezentacji prowadzonych przez specjalistów z Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

Wielki finał odbędzie się 28 listopada 2025 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania w ramach wydarzenia „Przedsiębiorcze Młode Podlasie”, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje projekty przed kapitułą konkursu i publicznością.

Pomysły, które inspirują

Z roku na rok uczestnicy zaskakują swoją kreatywnością. W poprzednich edycjach pojawiły się m.in. pomysły na aplikacje pomagające w turystyce i rekreacji, projekty ekologiczne czy rzemieślnicze słodkości personalizowane dla klientów.

– Młodzież zaraża nas energią, pomysłowością i przekonaniem, że ich idee mogą realnie zmienić świat. – podkreśla dr Kobylińska.

Dlaczego warto?

Udział w konkursie Biznes za milion 2025 to nie tylko szansa na nagrody i indeks na studia, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, rozwinięcia kreatywności i poznania innych ambitnych młodych ludzi.

📍 Zgłoszenia do 4 listopada 2025 r.

🌐 Więcej informacji: www.milion.pb.edu.pl

(pc)