Home Wiadomości Białystok wybuduje halę widowiskowo-sportową. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Ciołkowskiego

Wiadomości

24 października, 2025

Białystok wybuduje halę widowiskowo-sportową. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Ciołkowskiego

Wizualizacja nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku – przekrój architektoniczny, schemat konstrukcji dachu i widok wnętrza z boiskiem oraz trybunami pełnymi kibiców. Projekt koncepcyjny hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Obiekt pomieści ponad 6 tysięcy widzów i będzie miejscem wydarzeń sportowych oraz kulturalnych.
To inwestycja, na którą czekało wielu sportowców, kibiców i mieszkańców. Miasto Białystok ogłosiło przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej, która powstanie przy ulicy K. Ciołkowskiego. Obiekt ma być gotowy w ciągu dwa i pół roku od podpisania umowy z wykonawcą.

Nowa hala będzie nowoczesnym, czterokondygnacyjnym kompleksem o powierzchni ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdzie się w niej boisko główne i treningowe z widownią, zaplecze odnowy biologicznej i rekreacji, pomieszczenia dla zawodników, artystów, mediów i obsługi technicznej, a także strefa gastronomiczna, konferencyjna i komercyjna.

Widownia pomieści około 6,4 tysiąca osób – w tym 5 tysięcy na trybunach stałych, tysiąc na trybunach tymczasowych oraz miejsca dla mediów, VIP-ów i osób z niepełnosprawnościami.

Nowy obiekt ma służyć nie tylko sportowcom, ale także mieszkańcom miasta – będzie miejscem koncertów, spektakli i wydarzeń kulturalnych. Projekt przewiduje nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. system telewizji przemysłowej, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy monitorujące bezpieczeństwo.

Budowa hali widowiskowo-sportowej ma zakończyć się w połowie 2028 roku. Miasto liczy na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na kwotę ponad 172 milionów złotych.

Pozwolenie na budowę Białystok uzyskał już w ubiegłym roku, a oferty w przetargu można składać przez minimum 30 dni od ogłoszenia postępowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. (red.)

Czytaj także:

Wiadomości – Remis Jagiellonii Białystok we Francji. Żółto-Czerwoni zatrzymali RC Strasbourg i wciąż są niepokonani

Najnowsze wiadomości
Noc Innowacji – Politech ... więcej
Galeria Arsenał: „Na łeb n ... więcej
Studenci idący po korytarzu uczelni
MATERIAŁ PARTNERA
Wybór szkoły to nie wyrok ... więcej
Dźwig stoi przy budowanym bloku.
Białystok buduje, reszta regi ... więcej
Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazuje zastępcy prezydenta Białegostoku Tomaszowi Klimowi dokument potwierdzający przyznanie dotacji na ochronę ludności. Na zdjęciu pięciu mężczyzn w oficjalnych strojach podczas uroczystości w urzędzie, na tle flag Polski i UE.
Białystok z 15 milionami zło ... więcej
Wizualizacja nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku – przekrój architektoniczny, schemat konstrukcji dachu i widok wnętrza z boiskiem oraz trybunami pełnymi kibiców.
Białystok wybuduje halę wido ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.