Białystok wybuduje halę widowiskowo-sportową. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Ciołkowskiego

24 października, 2025

Projekt koncepcyjny hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Obiekt pomieści ponad 6 tysięcy widzów i będzie miejscem wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. Projekt koncepcyjny hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Obiekt pomieści ponad 6 tysięcy widzów i będzie miejscem wydarzeń sportowych oraz kulturalnych.

To inwestycja, na którą czekało wielu sportowców, kibiców i mieszkańców. Miasto Białystok ogłosiło przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej, która powstanie przy ulicy K. Ciołkowskiego. Obiekt ma być gotowy w ciągu dwa i pół roku od podpisania umowy z wykonawcą.

Nowa hala będzie nowoczesnym, czterokondygnacyjnym kompleksem o powierzchni ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdzie się w niej boisko główne i treningowe z widownią, zaplecze odnowy biologicznej i rekreacji, pomieszczenia dla zawodników, artystów, mediów i obsługi technicznej, a także strefa gastronomiczna, konferencyjna i komercyjna.

Widownia pomieści około 6,4 tysiąca osób – w tym 5 tysięcy na trybunach stałych, tysiąc na trybunach tymczasowych oraz miejsca dla mediów, VIP-ów i osób z niepełnosprawnościami.

Nowy obiekt ma służyć nie tylko sportowcom, ale także mieszkańcom miasta – będzie miejscem koncertów, spektakli i wydarzeń kulturalnych. Projekt przewiduje nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. system telewizji przemysłowej, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy monitorujące bezpieczeństwo.

Budowa hali widowiskowo-sportowej ma zakończyć się w połowie 2028 roku. Miasto liczy na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na kwotę ponad 172 milionów złotych.

Pozwolenie na budowę Białystok uzyskał już w ubiegłym roku, a oferty w przetargu można składać przez minimum 30 dni od ogłoszenia postępowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. (red.)

Czytaj także:

Wiadomości – Remis Jagiellonii Białystok we Francji. Żółto-Czerwoni zatrzymali RC Strasbourg i wciąż są niepokonani