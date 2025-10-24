Remis Jagiellonii Białystok we Francji. Żółto-Czerwoni zatrzymali RC Strasbourg i wciąż są niepokonani

24 października, 2025

Piłkarze Jagiellonii Białystok świętują bramkę Dusana Stojinovicia w meczu Ligi Konferencji Europy przeciwko RC Strasbourg. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, fot. jagiellonia.pl Piłkarze Jagiellonii Białystok świętują bramkę Dusana Stojinovicia w meczu Ligi Konferencji Europy przeciwko RC Strasbourg. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, fot. jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok nie przestaje zaskakiwać. W meczu drugiej kolejki Ligi Konferencji Europy żółto-czerwoni zremisowali na wyjeździe z RC Strasbourg 1:1, zdobywając cenny punkt i przedłużając swoją serię do osiemnastu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.

Spotkanie na Stade de la Meinau rozpoczęło się od ofensywy gospodarzy, którzy od pierwszych minut starali się zdominować boisko. W bramce Jagi zadebiutował w europejskich pucharach 19-letni Miłosz Piekutowski i już w 4. minucie musiał wykazać się refleksem, broniąc groźny strzał z bliska.

Z czasem podopieczni Adriana Siemieńca uporządkowali grę i coraz częściej przenosili akcję pod pole karne rywali. Najlepszą sytuację w pierwszej połowie miał Jesus Imaz, który z kilku metrów uderzył wprost w bramkarza Strasbourga. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Po zmianie stron Dusan Stojinović wykorzystał zamieszanie w polu karnym po rzucie wolnym wykonywanym przez Bartłomieja Wdowika i w 52. minucie dał Jagiellonii prowadzenie. Francuzi odpowiedzieli dopiero w 79. minucie, kiedy Joaquin Panichelli efektowną przewrotką doprowadził do wyrównania.

– To uczucie satysfakcji i spełnienia, bo pokazaliśmy, w jakim miejscu dziś jesteśmy i jak duży postęp zrobiliśmy jako drużyna. Trzeba szanować ten punkt, bo to bardzo dobra europejska ekipa – mówił po meczu trener Adrian Siemieniec (00:00:55).

W końcówce spotkania gospodarze mocno naciskali, ale obrona Jagiellonii, z Tarasem Romanczukiem i Bernardem Vitalem na czele, skutecznie odpierała kolejne ataki. Po ostatnim gwizdku białostoczanie mogli cieszyć się z remisu, który w kontekście rywalizacji w grupie ma ogromną wartość.

Duma Podlasia pozostaje niepokonana od połowy lipca – w tym czasie odniosła dziewięć zwycięstw i zanotowała dziewięć remisów. Kolejny mecz w europejskich pucharach Jagiellonia zagra na własnym stadionie, gdzie podejmie RC Strasbourg w rewanżu.

