Międzynarodowe spotkania na Politechnice Białostockiej. Cultural Stand połączyło studentów i naukowców

2 grudnia, 2025

Cultural Stand, fot. Hanna Kość Cultural Stand, fot. Hanna Kość

Na Politechnice Białostockiej trwa International Staff Week, które otwiera studentom i naukowcom drzwi do świata międzynarodowej współpracy. Podczas Cultural Stand przedstawiciele uczelni z 15 krajów, takich jak Algieria, Irlandia, Meksyk czy Uzbekistan prezentowali swoje kraje, uczelnie i możliwości wyjazdów.

Studenci podkreślali, że Erasmus to szansa nie tylko na podróże czy rozwijanie znajomości języka.

– Można zwiedzić inny kraj i poznać mieszkańców, można też się fajnie bawić. To na pewno zobaczenie sposobu nauki innych osób, bo, każdy naród, czy kultura inaczej podchodzi do nauki czy do sposobu zdobywania wiedzy – mówią studenci Politechniki Białostockiej.

Natomiast dla naukowców International Staff Week to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia wspólnych projektów badawczych.

– Bardzo lubię odwiedzać inne uczelnie podczas takich eventów, bo spotyka się wtedy mnóstwo ludzi z różnych krajów, można wymienić kontakty, a w mojej pracy to bardzo potrzebne. Potem można z nimi współpracować i to świetna sprawa dla mnie i dla przyszłych działań naszej uczelni. Przychodząc tutaj mamy możliwość poznania ludzi w zasadzie z całego świata, nawiązania kontaktów i poznać naukowców, którzy pracują nad nowoczesnymi technologiami, rozwijają swoje dziedziny, prowadzą badania – podkreślają uczestnicy International Staff Week.

Politechnika Białostocka podkreśla, że International Staff Week służy nie tylko integracji, ale też budowaniu przyszłych partnerstw. Uczelnia regularnie podpisuje nowe umowy, dzięki czemu rośnie liczba krajów i uczelni dostępnych dla studentów. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także:

Wymiana doświadczeń i współpraca globalna na International Staff Week w Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka jako centrum międzynarodowej wymiany. Nadchodzi International Staff Week