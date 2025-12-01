Wymiana doświadczeń i współpraca globalna na International Staff Week w Politechnice Białostockiej

1 grudnia, 2025

International Staff Week, fot. Hanna Kość International Staff Week, fot. Hanna Kość

Wspólne projekty, nowe kontakty i świeże pomysły na współpracę w ramach programu Erasmus+ — to najważniejsze cele International Staff Week, który właśnie odbywa się na Politechnice Białostockiej. Uczelnia gości blisko 20 przedstawicieli partnerskich uczelni z 15 krajów takich jak: Algieria, Estonia, Grecja, Meksyk, Turcja, czy Zimbabwe.

International Staff Week wzmacnia też międzynarodowy charakter uczelni.

– To jest też możliwość szukania partnerów do współpracy międzynarodowej i do wspólnego wnioskowania o projekty. To jest też taka troszkę giełda partnerów do konsorcjów przy wnioskowaniu o projekty międzynarodowe różne, bo i bardziej naukowe, i dydaktyczne, i naukowo-dydaktyczne. Mamy w tym duże doświadczenie, ale nasi partnerzy mają też swoje doświadczenia i warto je wymieniać, warto w ten sposób wzmacniać możliwości uzyskania takich projektów – tłumaczy prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Przedstawiciele uczelni zagranicznych przez cały tydzień będą brać udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z władzami uczelni oraz spotkaniach integracyjnych. Jednym z najważniejszych punktów będzie Cultural Stands, czyli prezentacje krajów i uczelni partnerskich, które odbędą się we wtorek (02.12) od 10:30 do 13:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

Relacja Hanny Kość: