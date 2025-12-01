Home Wiadomości Wymiana doświadczeń i współpraca globalna na International Staff Week w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

1 grudnia, 2025

Wymiana doświadczeń i współpraca globalna na International Staff Week w Politechnice Białostockiej

International Staff Week, fot. Hanna Kość
Wspólne projekty, nowe kontakty i świeże pomysły na współpracę w ramach programu Erasmus+ — to najważniejsze cele International Staff Week, który właśnie odbywa się na Politechnice Białostockiej. Uczelnia gości blisko 20 przedstawicieli partnerskich uczelni z 15 krajów takich jak: Algieria, Estonia, Grecja, Meksyk, Turcja, czy Zimbabwe.  

 

International Staff Week wzmacnia też międzynarodowy charakter uczelni. 

– To jest też możliwość szukania partnerów do współpracy międzynarodowej i do wspólnego wnioskowania o projekty. To jest też taka troszkę giełda partnerów do konsorcjów przy wnioskowaniu o projekty międzynarodowe różne, bo i bardziej naukowe, i dydaktyczne, i naukowo-dydaktyczne. Mamy w tym duże doświadczenie, ale nasi partnerzy mają też swoje doświadczenia i warto je wymieniać, warto w ten sposób wzmacniać możliwości uzyskania takich projektów – tłumaczy prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Przedstawiciele uczelni zagranicznych przez cały tydzień będą brać udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z władzami uczelni oraz spotkaniach integracyjnych. Jednym z najważniejszych punktów będzie Cultural Stands, czyli prezentacje krajów i uczelni partnerskich, które odbędą się we wtorek (02.12) od 10:30 do 13:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Najnowsze wiadomości
nowe karetki
Trzy nowe ambulanse dla podlas ... więcej
Łukasz Skarżyński
Mikołajkowe Seminarium BJJ w ... więcej
Wymiana doświadczeń i wspó ... więcej
Jak myśleć o przyszłości? ... więcej
Białostocki Jarmark Świątec ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.