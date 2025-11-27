Home Wiadomości Politechnika Białostocka jako centrum międzynarodowej wymiany. Nadchodzi International Staff Week

27 listopada, 2025

Politechnika Białostocka jako centrum międzynarodowej wymiany. Nadchodzi International Staff Week

Irlandia, Kosowo, Maroko, a może Zimbabwe? Już w przyszłym tygodniu w Politechnice Białostockiej będzie można spotkać gości z kilkunastu państw świata. W poniedziałek (01.12) rozpocznie się International Staff Week. Do Białegostoku przyjedzie ponad 20 osób z 15 krajów.

 

– Generalnie formuła jest taka, że zapraszamy raczej nauczycieli akademickich, gdyż zależy nam na tym komponencie takim dydaktycznym, czyli wykładach dla studentów. Aczkolwiek z reguły jest to tak pół na pół. Mamy tutaj też uczestników z krajów europejskich i tu mamy głównie osoby przyjeżdżające na szkolenia – mówi Magdalena Kadłubowska z Działu Mobilności i OnPolitechniki Białostockiej.

Goście wezmą udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z władzami Politechniki Białostockiej oraz imprezach integracyjnych. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie Cultural Stands, czyli prezentacje krajów i uczelni z całego świata, które odbędą się we wtorek (02.12) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

– To jest najlepsze miejsce, żeby przyjść poznać uczelnię i przedstawić jej, dopytać o ofertę kształcenia oraz ofertę i możliwości prowadzenia wspólnych badań, publikacji, warunków życia, podróży i wszystkich takich praktycznych spraw związanych z przyjazdem czy obecnością w danym kraju, a także skontaktować nas z konkretnymi osobami, które mogą być dla nas potrzebne w przypadku zainteresowania się studiami, praktykami lub współpracą naukową.

Będzie to już 15. edycja International Staff Week, który potrwa przez cały przyszły tydzień. W tym czasie przedstawiciele uczelni partnerskich wezmą też udział w Christmas Meeting i corocznym święcie Politechniki Białostockiej. (hk)

 

