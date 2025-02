Koniec ferii zimowych, uczniowie w województwie podlaskim wrócili do szkół

10 lutego, 2025

Uczniowie podstawówek i szkół średnich wrócili w szkolne ławki po dwutygodniowych feriach zimowych. W województwie podlaskim przerwę od nauki miało ponad 162 tysiące uczniów, z czego blisko 58 tysięcy w Białymstoku.

Dla większości uczniów był to czas odpoczynku, wyjazdów i niekiedy nudy.

– Zajmowałam się swoimi zajęciami, odpoczywałam. Ferie były przydatne, żeby nabrać energii i więcej motywacji na powrót. Ja też odpoczywałam, też zostawiłam szkołę na bok na czas ferii. Ja akurat pierwszy tydzień spędziłem głównie w domu, ale wyjechałam na przykład do Warszawy. Drugi tydzień spędziłem akurat u babci na wsi, bardzo fajnie. Mam teraz więcej motywacji. Odpoczynek był konieczny, już pod koniec semestru było ciężko wytrzymać, a teraz nastawienie jest lepsze po odpoczynku – mówią uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Nie dla wszystkich uczniów ferie zimowe to czas laby i odpoczynku. Maturzyści podkreślają, że konieczna też była nauka w tym czasie.

– Miałem czas, żeby pouczyć się do matury, przygotowywać się z działów, które trochę gorzej mi szły, więc był to produktywny czas. Był też czas na odpoczynek, ale trzeba było pamiętać o obowiązkach szkolnych. Było trochę czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi i trochę nauki, bo matura się zbliża. Miałam tydzień odpoczynku i tydzień nauki. Dzięki feriom był czas, żeby nadrobić zaległości z nauką i lepiej przygotować się do matury – zapewniają tegoroczni maturzyści z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Maturzyści rok szkolny zakończą 25 kwietnia, a egzaminy maturalne rozpoczną 5 maja. Reszta uczniów koniec roku będzie miała 27 czerwca. (hk)

Relacja Hanny Kość:

