Najlepsze szkoły średnie z regionu świętowały sukces podlaskiego finału rankingu Perspektywy 2025

22 stycznia, 2025

Finał podlaskiego rankingu Perspektywy 2025, fot. Hanna Kość Finał podlaskiego rankingu Perspektywy 2025, fot. Hanna Kość

W Auli Magna Pałacu Branickich w środę (22.01) spotkały się najlepsze szkoły ponadpodstawowe z regionu według rankingu Perspektywy 2025. W województwie podlaskim wśród liceów najwyżej sklasyfikowano II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, na drugim miejscu jest I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, natomiast na trzecim Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Elektryczne w Białymstoku.

Uczniowie z tych szkół są dumni, że mogą uczyć się w najlepszych placówkach.

– Czuję, że jesteśmy na wyższym poziomie niż w innych szkołach. Ta nauki idzie bardziej idzie obok przy dobrej atmosferze. Po maturze planuję zostać dalej na Politechnice Białostockiej i wybiorę mechatronikę – mówi Martyna Strawczyk, uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – Uważam, że nacisk jest taki sam jak we wszystkich liceach, a to, że liceum jest w rankingach tak wysoko, to to jeszcze bardziej ułatwia uczniom zdobycie tej wiedzy – podkreśla Szymon Jaszczot z II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. – Zdecydowanie nie jest to prosta szkoła i nauka jest tam stawiana na pierwszym miejscu, ale bez problemu znajdujemy również czas na różne rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i taką samorealizację ogólną. Myślę, że będę kontynuował informatykę na Politechnice Białostockiej. Ze względu na wysoki poziom, który oferuje, a także na opinie, które słyszałem, że jest to po prostu dobra szkoła, po której będę miał jakąś przyszłość w mojej ścieżce zawodowej – dodaje Miłosz Trachimowicz z Technikum Elektrycznego w Białymstoku.

Głównymi adresatami rankingu Perspektywy są uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice. Wkrótce będą oni podejmować decyzje, w jakim liceum lub technikum kontynuować naukę, która placówka doprowadzi ich do studiów oraz ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. (hk)

Relacja Hanny Kość:

