Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej awansuje w rankingu Perspektywy 2025. Dr Katarzyna Wiszowata-Walczak: Odkrywamy mocne strony uczniów

20 stycznia, 2025

dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej (ALO PB) święci triumfy. W tegorocznym rankingu liceów Perspektywy 2025 szkoła awansowała aż o 80 pozycji, zajmując 88 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie podlaskim i 7 miejsce wśród liceów akademickich w Polsce. O tym sukcesie rozmawialiśmy z dr Katarzyną Wiszowatą-Walczak, dyrektorem ALO PB, w Radiu Akadera.

– Efektem ciężkiej pracy jest utrzymanie wysokiego poziomu, co potwierdziliśmy wynikami matur i sukcesami naszych uczniów – mówiła dr Katarzyna Wiszowata-Walczak. – Zaskoczył nas ogromny skok w rankingu ogólnopolskim, co świadczy o zaangażowaniu uczniów i kadry pedagogicznej.

Klucz do sukcesu

ALO PB to niewielka szkoła, w której każdy uczeń ma możliwość indywidualnego rozwoju. – Dziecko nie powinno być w szkole anonimowe. Każde ma w sobie potencjał, który należy odkryć i rozwijać – podkreśliła dyrektor. – Obserwujemy dzieci, odkrywamy ich mocne strony i pomagamy ukierunkować ich ścieżki edukacyjne.

Zajęcia prowadzone w liceum są silnie powiązane z Politechniką Białostocką. Uczniowie korzystają z laboratoriów uczelni, uczestniczą w projektach i mają dostęp do infrastruktury, która pozwala im rozwijać umiejętności techniczne i naukowe. – Nasze dzieci czują się jak studenci. Biorą udział w projektach, często konkurując ze studentami, co dodatkowo motywuje ich do nauki – podkreślała dyrektor.

Współpraca z Politechniką i nowe plany

Jednym z atutów ALO PB jest ścisła współpraca z Politechniką Białostocką. W przyszłym roku szkoła planuje otwarcie nowej klasy o profilu biologiczno-chemicznym, która pozwoli uczniom poszerzać wiedzę z tych dziedzin przy wsparciu wydziałów uczelni. – To kolejny krok w rozwoju szkoły i szansa na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do studiów – mówiła dr Wiszowata-Walczak.

Wyjątkowa atmosfera

Oprócz wyników naukowych, ważnym elementem wyróżniającym ALO PB jest kameralna i przyjazna atmosfera. – W naszym liceum uczniowie chętnie chodzą na zajęcia, czują się z nami związani, a my staramy się wspierać ich również emocjonalnie – powiedziała dyrektor. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z dr Katarzyną Wiszowatą-Walczak , dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Czytaj także:

Akademickie LO Politechniki Białostockiej z rekordowym skokiem w rankingu „Perspektywy 2025”

Nowi uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Ślubowanie pierwszego rocznika