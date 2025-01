Akademickie LO Politechniki Białostockiej z rekordowym skokiem w rankingu „Perspektywy 2025”

15 stycznia, 2025

Fot.: Dariusz Piekut/PB Fot.: Dariusz Piekut/PB

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej (ALO PB) zanotowało imponujący awans o 80 pozycji w najnowszym rankingu szkół średnich „Perspektywy 2025”. Jednocześnie utrzymało trzecią pozycję w województwie podlaskim, potwierdzając swoją renomę w regionie.

W zestawieniu liceów najwyżej sklasyfikowano II LO w Białymstoku, które zajęło 18. miejsce w kraju. I LO w Białymstoku uplasowało się na 66. pozycji, a ALO PB znalazło się na 88. miejscu.

– Potwierdziliśmy wysoki poziom zdawalności matur i zdolności naszej młodzieży. Cieszymy się z trzeciego miejsca w regionie, ale szczególnie cieszy nas ogólnopolski awans. Co więcej, wśród akademickich liceów jesteśmy na siódmym miejscu w Polsce, a za wyniki maturalne zajmujemy czwarte miejsce – powiedziała dyrektor szkoły, dr Katarzyna Wiszowata-Walczak.

Sukcesy uczniów w olimpiadach i maturach

Ranking „Perspektywy” uwzględnia wyniki matur, osiągnięcia w olimpiadach oraz inne sukcesy edukacyjne uczniów. Jak podkreślają Gabrysia i Bartek, uczniowie ALO PB, kluczowe znaczenie mają tutaj zarówno wyniki egzaminów, jak i sukcesy w olimpiadach.

– To są wyniki naszych kolegów i koleżanek, którzy w olimpiadach osiągają świetne rezultaty. To bardzo pomaga, zwłaszcza że wiele uczelni przyjmuje finalistów i laureatów jeszcze przed egzaminami – mówią młodzi licealiści.

Uroczyste wręczenie nagród

Nagrody dla laureatów rankingu zostaną wręczone 15 stycznia podczas gali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Będzie to okazja, by docenić wysiłek uczniów i nauczycieli, którzy przyczynili się do tegorocznych sukcesów.

Ranking „Perspektywy” jest tworzony już po raz 27., stanowiąc ważny wyznacznik jakości polskich szkół średnich. (ew)

RANKING LICEÓW AKADEMICKICH 2025

1 Uniwersyteckie LO Toruń

2 Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej

3 Publiczne LO Politechniki Łódzkiej

4 Niepubliczne LO nr 81 SGH

5 Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów

6 Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata

7 Akademickie LO Politechniki Białostockiej

8 Uniwersyteckie LO z Oddz. Dwujęz. im. P. Adamowicza

9 Publiczne Akademickie LO z Oddz. Dwujęz.

10 Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka

12 Akademickie LO Politechniki Śląskiej

13 Uniwersyteckie LO Słubice

14 Akademickie LO Politechniki Śląskiej

15 Akademickie LO przy PJATK

ZOBACZ TEŻ: ranking-licea-2025