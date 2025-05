Blisko 80 mln zł z KPO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

30 maja, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał rekordowe wsparcie finansowe z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – blisko 80 mln złotych na rozwój opieki onkologicznej. To największa w ostatnim roku inwestycja w podlaskie szpitale, która realnie wpłynie na jakość leczenia chorób nowotworowych w regionie.

Ponad 79 mln zł dofinansowania umożliwi realizację projektu o łącznej wartości przekraczającej 87 mln zł. Celem jest znaczące podniesienie poziomu diagnostyki i terapii onkologicznej, a także modernizacja infrastruktury medycznej szpitala. Dzięki funduszom z KPO szpital zakupi nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, który znacząco poprawi jakość leczenia onkologicznego. Wśród planowanych inwestycji znajdują się: nowoczesne systemy endoskopowe i ultrasonograficzne, zaawansowane narzędzia do chirurgii onkologicznej i laparoskopii, system sztucznej inteligencji do wykrywania zmian nowotworowych, wysokiej klasy tomograf komputerowy i cyfrowy aparat RTG, kompleksowe wyposażenie bloku operacyjnego, modernizacja Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, stacja do przygotowywania cytostatyków w aptece szpitalnej. Szpital planuje także prace adaptacyjne w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów nowego sprzętu.

– To inwestycja w mieszkańców województwa podlaskiego. Człowiek jest najważniejszy – powiedział wojewoda Jacek Brzozowski. – Wrażliwość społeczna, szacunek do drugiego człowieka i bezpieczeństwo zdrowotne to fundament . Robimy wszystko, by standard usług medycznych w regionie stał na najwyższym poziomie.

USK w Białymstoku to jeden z kluczowych ośrodków medycznych w północno-wschodniej Polsce. Dzięki inwestycji placówka wchodząca w skład Krajowej Sieci Onkologicznej (SOLO 2) umocni swoją pozycję lidera w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

(pj)