Ostatnie dni na zapisy do szóstej edycji programu „Trenuj z wojskiem”

30 maja, 2025

ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska w studio radia Akadera, zachęcała studentów do wzięcia udziału w szkoleniu. fot. Paweł Cybulski

To już ostatni moment, by zgłosić się do szóstej edycji ogólnopolskiego programu „Trenuj z wojskiem”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W województwie podlaskim zajęcia rozpoczną się już 7 czerwca 2025 roku i potrwają do 5 lipca. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Program „Trenuj z wojskiem” skierowany jest do wszystkich pełnoletnich obywateli Polski – bez względu na płeć i doświadczenie wojskowe – którzy chcą nauczyć się podstaw obronności i przetrwania. Jest to też okazja, by przekonać się, jak wygląda wojskowy trening, zdobyć praktyczne umiejętności i zyskać większą pewność siebie w sytuacjach kryzysowych.

– To także wartościowy wpis w przyszłym CV, a także możliwość nabycia nowych umiejętności, takich jak na przykład strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa czy obsługa pojazdów wojskowych. – podkreśla ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Czego można się nauczyć podczas „Trenuj z wojskiem”?

W trakcie miesięcznego szkolenia uczestnicy poznają m.in.:

podstawy taktyki wojskowej

zasady posługiwania się bronią

metody kamuflażu i poruszania się w terenie

podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

techniki przetrwania w trudnych warunkach

elementy musztry i samoobrony

Szkolenie to nie tylko nauka, ale również kształtowanie charakteru, dyscypliny i współpracy zespołowej, które są nieodłączną częścią służby wojskowej.

Dodatkowe terminy w Białymstoku

Osoby, które nie zdążą zapisać się na czerwcową edycję, będą miały jeszcze dwie szanse w Białymstoku. Szkolenia w ramach „Trenuj z wojskiem” zaplanowano również:

14 lipca 2025

18 sierpnia 2025

Wszystkie zajęcia odbędą się na terenie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

(pc)