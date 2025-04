Rozpoczęły się zgłoszenia do czwartej tury inkubacji w ramach platformy startowej Hub of Talents 3

9 kwietnia, 2025

Źródło: BPNT Źródło: BPNT

Innowatorzy z pomysłem na start’up mogą się już zgłaszać do czwartej tury inkubacji w ramach platformy startowej Hub of Talents 3. Program realizowany jest przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wspólnie z ośmioma partnerami, w tym z Politechniką Białostocką.

Nowością w tej edycji jest technologiczne wyzwanie lidera sektora energetyczno-paliwowego pt. „Przetwarzanie dużych zbiorów danych przy użyciu sztucznej inteligencji”, które obejmuje cztery obszary.

– Pierwszym jest rozwój smart farmingu i rolnictwa precyzyjnego. Drugi dotyczy predykcji trendów rynkowych, czyli chodzi o identyfikowanie zmian na rynku, a także prognozowanie zachowań konsumenckich. Trzeci obszar to optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw. I ostatni czwarty obszar to personalizacja działań marketingowych – wylicza Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Udział w tym wyzwaniu może być wskazówką dla osób szukających pomysłu na startup, stanowiąc inspirację do stworzenia czegoś nowatorskiego i wartościowego, ale w czwartej turze inkubacji przyjmowane są wszystkie pomysły na innowacyjne rozwiązania.

Politechnika Białostocka wspiera startupy, które przeszły już pierwszy etap i świadczy usługi szyte na miarę. – Każda z tych usług jest dostosowana do potrzeb danego konkretnego inkubowanego podmiotu w ramach naszego projektu. To mogą być różnego rodzaju badania, testowanie technologii, dobieranie materiałów do rozwiązań tych tak zwanych hardwareowych. To mogą być inne usługi eksperckie związane z projektowaniem całego procesu technologicznego albo z projektowaniem konkretnego prototypu – dodaje Anna Daszuta-Zalewska.

Czas na wnioskowanie do czwartej tury inkubacji w Hub of Talents 3 jest do 30 września. W poprzedniej turze zgłosiło się ponad 100 pomysłodawców, z których 25 otrzyma kompleksowy program inkubacji, w tym indywidualne wsparcie menedżera, obsługę prawną, księgową i marketingową, szyte na miarę usługi specjalistyczne, dostęp do powierzchni biurowych oraz pomoc w stworzeniu produktu o minimalnej funkcjonalności. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Anną Daszuta-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego: