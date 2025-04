Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok na muralu w Białymstoku

8 kwietnia, 2025

Mural Jesusa Imaza, źródło: Jagiellonia Białystok

W Białymstoku powstał kolejny mural poświęcony Jagiellonii Białystok, a dokładnie Jesusowi Imazowi. Znajduje się na osiedlu Antoniuk, a piłkarz Żółto-Czerownych na otwarciu podpisał graffiti.

Na muralu jest podobizna Jesusa Imaza, który trzyma palec przy ustach. Ten gest piłkarz wykonał 7 kwietnia 2024 roku na stadionie przy ul. Łazienkowkiej w Warszawie w meczu z Legią Warszawa. Wówczas po strzeleniu wyrównującej bramki podbiegł do trybuny gospodarzy i przyłożył palec do ust, by ją uciszyć. Następnie ułożył dłonie tworząc z palców serce. Mecz zakończył się remisem 1:1, a cieszynka przeszła do historii, stając się motywem wykorzystywanym przez kibiców na wlepkach czy koszulkach. (red.)