Ostatni dzień szkoły przed feriami zimowymi. Co będą robić uczniowie w tym czasie?

24 stycznia, 2025

Piątek (24.01) to ostatni dzień szkoły przed feriami zimowy w województwie podlaskim. 162 tysiące uczniów z naszego regionu ma dwa tygodnie wolnego, bo do szkół uczniowie wrócą 10 lutego.

Dla większości uczniów to czas odpoczynku, ale nie tylko. Ferie to także okazja do rozwijania pasji czy nadrobienia zaległości z różnych dziedzin.

– Dla mnie ferie, to jest czas, przede wszystkim na spotykanie się z przyjaciółmi. Mogę wreszcie odwiedzić rodzinę, która mieszka dość daleko. To też czas na nadrobienie tych aktywności, na których nie miałem czas przez cały rok szkolny. Ferie to dalej praca, ponieważ startuję akurat w dwóch konkursach, także w ferie trzeba nadgonić – mówią uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Dla dzieci ze szkół podstawowych dwa tygodnie bez nauki to czas, który spędzą bawiąc się na zimowiskach czy wyjazdach wraz z rodzicami i dziadkami.

– Jak będzie śnieg, to pojadę na stoki za Suwałkami. Już trochę jeździłam, ale na biegówkach. Będę na zimowisku, tam jest dużo różnych rzeczy i jeszcze będę u dziadka. Fajnie, że będą ferie, ale będę na pewno też tęsknić za klasą, ale będę miała w tym czasie urodziny, więc fajnie. Będę też czasami w domu, czasami nie, więc czasami będzie nudno, a czasami nie. Ja lubię się wyspać, a będzie to tego okazja – mówią uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Białymstoku.

Podlaskie instytucje kultury zapraszają dzieci i młodzież na kreatywne zajęcia. W ofercie są m.in. warsztaty artystyczne, edukacyjne oraz zajęcia inspirowane rzemiosłem i sztuką ludową. (red.)

Hanna Kość rozmawiała z uczniami podstawówki o feriach zimowych:

Ernest Wójcik rozmawiał z uczniami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej o planach na ferie zimowe: