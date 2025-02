Jubileusz 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posłuchaj relacji z uroczystego posiedzenia senatu

3 lutego, 2025

Jubileusz 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, fot. Hanna Kość Jubileusz 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, która wykształciła już 30 tysięcy lekarzy, a w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia. W poniedziałek (03.02) na uroczystym posiedzeniu senatu w Aula Magna Pałacu Branickich, poza aktualnymi władzami uczelni, byli absolwenci pierwszych roczników, byli rektorzy, a także rektorzy innych białostockich uczelni, a także władze miejskie i samorządowe.

Jak uważa rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to 75-lecie uczelni to niezwykła historia, niezwykły rozwój, niezwykły splot wydarzeń historycznych i tradycji medycznych.

– To jest coś niezwykle wzruszającego, kiedy możemy popatrzeć sobie w oczy, uścisnąć dłonie, przypomnieć sobie, jak było, jak wiele niesamowitych rzeczy wydarzyło się, jak wielu niesamowitych rzeczy dokonali ci ludzie, którzy tę społeczność przez 75 lat tworzyli, ale jednocześnie patrzymy z taką nadzieją w przyszłość, bo wiemy, jaki potencjał tkwi w nas przez cały czas, co możemy zrobić, co jeszcze możemy dać z siebie miastu, regionowi, krajowi i całemu społeczeństwu – mówi prof. Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Na uroczystości był także prof. Zbigniew Puchalski, student drugiego rocznika, twórca białostockiej współczesnej szkoły chirurgii oraz dwukrotny rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

– Uczelnia medyczna ma to do siebie w swojej gestii, że rektor jest organem założycielskim dla szpitali uniwersyteckich, stąd też wiedza studentów powinna być skierowana, a żeby uczyć się, nauczyć się i korzystać z tego dla dobra chorych. Warunek musi być jeden. Każdy lekarz powinien umieć schwytać chorego za rękę. Najlepszy sprzęt i najlepszy aparat chorego za rękę nie potrzyma – mówi prof. Zbigniew Puchalski.

Początek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku datuje się na 3 lutego 1950 roku, kiedy powołano Akademię Lekarską w Białymstoku, którą przemianowano wkrótce na Akademię Medyczną, pierwszą tego typu uczelnię w Polsce północno-wschodniej. Jej siedzibą został odbudowywany z wojennych zniszczeń Pałac Branickich – perła baroku i miejsce o bogatej historii medycznej. W jego murach medycyna funkcjonowała już w XVIII wieku, gdy część apartamentów zajmowała Pałacowa Szkoła Położnych i nadworni medycy rodziny Branickich.

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku studiuje 6 tysięcy osób. Uczelnia, poza zabytkowym Pałacem Branickich, ma do dyspozycji ponad 20 budynków, w tym prowadzi też dwa szpitale kliniczne. (hk)

Relacja Hanny Kość:

