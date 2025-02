Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna świętowanie 75-lecie istnienia. Posłuchaj rozmowy z prof. Marcinem Moniuszko, rektorem uczelni

3 lutego, 2025

Pałac Branickich, źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pałac Branickich, źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

„Niezwykła historia, niezwykły rozwój, niezwykły splot wydarzeń historycznych i tradycji medycznych” – tak o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 75-leciu funkcjonowaniu uczelni mówi jej rektor prof. Marcin Moniuszko.

3 lutego 1950 roku powołano Akademię Lekarską w Białymstoku, która przekształciła się w Akademię Medyczną, a teraz stanowi Uniwersytet Medyczny. W ciągu 75 lat wykształciła ponad 30 tysięcy lekarzy.

– Przepiękny jubileusz i kolejna bardzo piękna okazja, by ponownie spotkać się w gronie tej wielopokoleniowej wspólnoty akademickiej – mówi prof. Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Piękne jest to, że wszystko, czym się zajmujemy, czy to na polu edukacyjnym, studenckim, klinicznym, czy na polu naukowym, wcześniej czy później będzie służyło pacjentom i to dla nas zawsze dodaje takiej otuchy.

Jubileuszowy 75. rok funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpocznie się w poniedziałek (03.02) o 11:00 w Auli Magna uroczystym posiedzeniem senatu. W ciągu tego roku zaplanowano różne wydarzenia jubileuszowe skierowane do mieszkańców miasta i regionu. To na przykład zabytki miesiąca, które będą prezentowane w Pałacu Branickich. W lutym jest to mikroskop i zestaw sekcyjny, który specjalnie został kupiony dla prof. Tadeusza Kielanowskiego, pierwszego rektora uczelni, przez jego ojca, również lekarza. Prof. Tadeusz Kielanowski był postacią nietuzinkową – uznanym ftyzjatrą (specjalistą chorób płuc), założycielem pierwszego w Polsce telefonu zaufania. To właśnie pod jego kierunkiem w październiku 1950 roku naukę na Wydziale Lekarskim rozpoczęło 168 studentów.

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku studiuje 6 tysięcy osób. Uczelnia, poza zabytkowym Pałacem Branickim, ma do dyspozycji ponad 20 budynków, w tym dwa szpitale kliniczne. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Marcinem Moniuszko, rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

