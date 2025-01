Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie świętował 75-lecie istnienia

31 stycznia, 2025

Jubileusz 75-lecia UMB, fot. Hanna Kość Jubileusz 75-lecia UMB, fot. Hanna Kość

Uroczystym posiedzeniem senatu rozpocznie się w poniedziałek (03.02) jubileuszowy 75. rok działalności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 3 lutego 1950 roku powołano Akademię Lekarską w Białymstoku, która kształciła na jednym kierunku studiów, teraz jest ich w uczelni 16.

Od początku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku swoją główną siedzibę ma w Pałacu Branickich.

– Historia odbudowy tego najważniejszego zabytku naszego miasta i regionu, czyli Pałacu Branickich, jest niezwykle mocno spleciona z historią tworzenia tej nowoczesnej medycyny w naszym mieście i w naszym regionie. Te więzy sprawiły, że nasz region nie tylko dołączył, ale w wielu sytuacjach i w wielu aspektach stał się pionierem bardzo wielu ważnych badań dotyczących obszaru zdrowia – mówi prof. Marcin Moniszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Historia uczelni rozpoczęła się w 1950 roku, ale już w 18 wieku w Pałacu Branickich powstała szkoła położnych. – W kolejnych stuleciach, a więc w XIX i XX wieku, gdybyśmy przeszli przez główne wejście do Pałacu Branickich, zobaczylibyśmy salę szpitalną, a na auli byśmy zobaczyli wielką salę chorych, a w niej pacjentów, żołnierzy niemieckich. Także ta historia przeplatała się od XVIII wieku – mówi dr n. med. Magdalena Muskała, kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w poniedziałek (03.02) zainauguruje jubileuszowy rok, w którym uczelnia planuje wiele wydarzeń skierowanych nie tylko do społeczności akademickiej, ale do wszystkich białostoczan. Będą to m.in. zabytki miesiąca prezentowane w Pałacu Branickich. W lutym jest to zestaw do sekcji zwłok, który pochodzi z lat 30 ubiegłego wieku i należał do ojca prof. Tadeusza Kielanowskiego, pierwszego rektora uczelni. (hk)

Relacja Hanny Kość: