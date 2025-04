Wojskowe Targi Służby i Pracy na Chorten Arenie. Będzie tam również Politechnika Białostocka

3 kwietnia, 2025

Czołgi K2 i Abrams czy Gladius – bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy będą atrakcjami II Wojskowych Targów Służby i Pracy na Chorten Arenie. Swoje stoiska zaprezentuje też Politechnika Białostocka.

Z Wydziału Elektrycznego będzie pokazywany kompletny modularny system obserwacyjno – inspekcyjny.

– Platforma ta oparta jest na takim dronie wielowirnikowym i co jest nietypowego, zasilana jest z ziemi za pomocą przewodu. Jest to takie proste rozwiązania mechaniczno-elektroniczno-programowe, czyli softwareowe. Zazwyczaj wykorzystujemy tego typu platformy, jako urządzenia do obserwacji na przykład pola walki, jeżeli chodzi o militarne sprawy. Może to być urządzenie do przenoszenia różnego rodzaju środków łączności, czyli w obrębie jakichś tam działań, mogą to być działania związane z obroną cywilną czy też ratowaniem ludzi – mówi prof. Wojciech Walendziuk z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Na Wojskowych Targach Służby i Pracy będą również studenci Politechniki Białostockiej z zespołu Cerber Motorsport z Wydziału Mechanicznego oraz koła naukowe leśników i gospodarowania środowiskiem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Zaplanowano także spotkania z przedstawicielami Politechniki Białostockiej, jak również z Wojciechem Nowickim – mistrzem olimpijskim oraz Honorowym i Złotym Absolwentem uczelni.

Wojskowe Targi Służby i Pracy to okazja do zapoznania się z możliwościami jakie daje służba mundurowa.

– Siły zbrojne, jest to duży obszar, który może być zagospodarowany zarówno przez osoby w wieku 18 lat, jak również i osoby starsze posiadające odpowiednie doświadczenie. W chwili obecnej wszystkie branże są bardzo istotne z punktu widzenia sił zbrojnych, począwszy od lekarzy, poprzez prawników, ekonomistów, osoby zajmujące się szkoleniem. I oczywiście bardziej ścisłe te obszary związane stricte z tematami wojskowymi, czyli sprawy informatyków, osoby związane z politechnikami, bądź też tymi sprawami technicznymi – mówi płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się jutro i w sobotę na Chorten Arenie od 09:00 do 18:00. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Wojciechem Walendziukiem z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej: