„Z technikum na politechniki” – uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w zajęciach w Politechnice Białostockiej

4 kwietnia, 2025

Kilkaset zajęć rocznie odbywa się w Politechnice Białostockiej w ramach projektu „Z technikum na politechniki”. Są to wykłady, warsztaty i praktyczne lekcje w laboratoriach uczelni skierowane do uczniów szkół średnich.

Dzięki temu młodzież poznaje Politechnikę Białostocką od środka dowiadując się, w jaki sposób odbywa się kształcenie w jej murach.

– W świetnie wyposażonych laboratoriach Politechniki Białostockiej mogą to być zajęcia np. z wykrywania kationów w roztworach, czy związane z korozją metali, ale nie tylko zajęcia laboratoryjne. Warsztaty to na przykład elektrownie wiatrowe w otoczeniu człowieka, czy można dowiedzieć się, jak się uczy roboty, żeby to one za nas wykonywały pracę. Można także uczestniczyć w wykładach dotyczących np. sztucznej inteligencji, gdzie można porównać rzeczywistość oczekiwania nadziei i zagrożenia – mówi dr inż. Małgorzata Lelusz, koordynatorka projektu „Z technikum na politechniki” w Politechnice Białostockiej.

Z listą przykładowych zajęć realizowanych w Politechnice Białostockiej można zapoznać się na stronie internetowej. – Takich tematów, które my proponujemy, jest ponad 80, natomiast nie jest to lista zamknięta. To jest tylko ułatwienie, żeby było wiadomo jaką tematyką możemy się zajmować. Natomiast jeżeli szkoła będzie miała pomysł na inny temat to na pewno go zrealizujemy – dodaje dr inż. Małgorzata Lelusz.

Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u wykładowców danych zajęć. Projekt „Z technikum na politechniki” jest jednym z działań Politechnicznej Sieci Via Carpatia. (hk)

