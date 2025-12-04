76 lat Politechniki Białostockiej – uczelnia podsumowuje rozwój i nagradza najlepszych

4 grudnia, 2025

Święto Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość Święto Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość

Ponad 30 kierunków na 6 wydziałach i blisko 7,5 tysiąca studentów oraz prawie 1,5 tysiąca pracowników, w tym połowa to wykładowcy akademiccy – tak w liczbach wygląda Politechnika Białostocka, która w czwartek (04.12) świętuje 76 rok funkcjonowania.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni podkreśla, że ważne jest aby rozwijać się bazując na tradycji, ale też nowoczesnych osiągnięciach.

– Trzeba nam życzyć, żebyśmy mieli nadal bardzo dobrych studentów i doktorantów, bo to są przyszłe kadry inżynierskie, a naszą najważniejszą misją jest ich kształcenie, żeby nasi naukowcy mieli chęć i pasję do tego, żeby swoje pomysły naukowe przekuwać w wynalazki, które będą miały zastosowanie praktyczne – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk.

W trakcie Święta Politechniki Białostockiej uhonorowano najlepszych studentów, doktorantów i dydaktyków. Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, dyplomy doktora habilitowanego oraz promocje doktorskie. Uczelnia przyznała także odznakę „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej”, którą otrzymał prof. Roman Kaczyński.

– W 1996 zostałem po raz pierwszy prodziekanem na Wydziale Mechanicznym, więc byłem prodziekanem, dziekanem, prorektorem. Także to wszystko się złożyło na moją ponad 30-letnią pracę dla Politechniki Białostockiej. Uczelnia się zmienia cały czas. Dzisiaj się rozwija naukowo i dydaktycznie, co i rusza jakieś nowe kierunki powstają i nowe specjalności i tak trzeba, bo inaczej być nie może – dodaje prof. Roman Kaczyński.

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polsce, jej początki sięgające grudnia 1949 roku, kiedy powołano Prywatną Wieczorową Szkołę Inżynierską. (hk)

Relacja Hanny Kość: