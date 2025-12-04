Home Wiadomości Politechnika Białostocka świętuje 76. rok działalności – z tej okazji uroczyste posiedzenie senatu i święto uczelni

Wiadomości

4 grudnia, 2025

Politechnika Białostocka świętuje 76. rok działalności – z tej okazji uroczyste posiedzenie senatu i święto uczelni

Rektor uczelni przemawia z auli. Święto Politechniki Białostockiej,fot. Dariusz Piekut PB
32 kierunki na 6 wydziałach i blisko 7,5 tysiąca studentów oraz 1,5 tysiąca pracowników, w tym połowa to wykładowcy akademiccy – tak w liczbach wygląda Politechnika Białostocka, która w czwartek (04.12) świętuje 76. rok funkcjonowania. Uroczyste posiedzenie Senatu rozpocznie się o 12:15 w auli na Wydziale Elektrycznym.

 

W trakcie święta uczelni uhonorowani zostaną najlepsi studenci, doktoranci i dydaktycy. Wręczone będą odznaczenia państwowe i resortowe, dyplomy doktora habilitowanego oraz promocje doktorskie. Uczelnia przyzna także odznaki „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej”, a także wręczy nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za najlepsze prace dyplomowe oraz wyróżnienia w konkursie imienia profesora Mikołaja Busłowicza. Tradycyjnie uhonorowani będą również Złoci Absolwenci PB. Uroczystość będzie transmitowana na kanale YouTube Politechniki Białostockiej.   

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polsce, jej początki sięgające grudnia 1949 roku, kiedy powołano Prywatną Wieczorową Szkołę Inżynierską. (red.)

Najnowsze wiadomości
Zabezpieczone nośniki danych zawierające materiały pornograficzne z udziałem dzieci
Akcja „Game Over”. Policja ... więcej
76 lat Politechniki Białostoc ... więcej
Rektor uczelni przemawia z auli.
Politechnika Białostocka świ ... więcej
Jagiellonia Białystok zagra z ... więcej
Dr Tadeusz Borowski-Beszta Hon ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.