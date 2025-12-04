Koncert trzech rockowych kapel w Klubie Studenckim CoNieCo

4 grudnia, 2025

Mat. org. Mat. org.

Wielkie Ilości Piorunów na Raz, KIN CAT oraz Michałek zagrają w Mikołajki w Klubie Studenckim CoNieCo. Będzie to solidna dawka rockowej muzyki. Koncert jest także częścią akcji Helper’s Generation, która w tym tygodniu odbywa się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W Klubie CoNieCo będzie stoisko i wolontariusze Fundacji DKMS, dzięki czemu będzie można się zarejestrować do bazy potencjalnych dawców szpiku.

– Każdy ten zespół gra rockowo, zdobywali już wiele nagród. Wielkie Ilości Pierunów na Raz ostatnio wydały swoją debiutancką płytę i teraz właśnie są w trasie koncertowej po całej Polsce i zahaczą właśnie o nas. Podczas koncertu będzie można sobie podejść do stoisku DKMS i zapisać się jako dawca szpiku kostnego, także jest to przyjemne z pożytecznym – mówi Aleksandra Waszkiewicz, studentka II roku pielęgniarstwa UMB.

Koncert trzech rockowych kapel i finał akcji Helper’s Generation na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędzie się w sobotę (06.12) od 19:00 w Klubie Studenckim CoNieCo. (hk)

Czytaj także: Wymaz z policzka i szansa na uratowanie życia – akcja Fundacji DKMS na UMB