Home Wiadomości Koncert trzech rockowych kapel w Klubie Studenckim CoNieCo

Wiadomości

4 grudnia, 2025

Koncert trzech rockowych kapel w Klubie Studenckim CoNieCo

Mat. org.
Wielkie Ilości Piorunów na Raz, KIN CAT oraz Michałek zagrają w Mikołajki w Klubie Studenckim CoNieCo. Będzie to solidna dawka rockowej muzyki. Koncert jest także częścią akcji Helper’s Generation, która w tym tygodniu odbywa się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

W Klubie CoNieCo będzie stoisko i wolontariusze Fundacji DKMS, dzięki czemu będzie można się zarejestrować do bazy potencjalnych dawców szpiku.

– Każdy ten zespół gra rockowo, zdobywali już wiele nagród. Wielkie Ilości Pierunów na Raz ostatnio wydały swoją debiutancką płytę i teraz właśnie są w trasie koncertowej po całej Polsce i zahaczą właśnie o nas. Podczas koncertu będzie można sobie podejść do stoisku DKMS i zapisać się jako dawca szpiku kostnego, także jest to przyjemne z pożytecznym – mówi Aleksandra Waszkiewicz, studentka II roku pielęgniarstwa UMB. 

Koncert trzech rockowych kapel i finał akcji Helper’s Generation na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędzie się w sobotę (06.12) od 19:00 w Klubie Studenckim CoNieCo. (hk)

 

Czytaj także: Wymaz z policzka i szansa na uratowanie życia – akcja Fundacji DKMS na UMB

 

Najnowsze wiadomości
Zabezpieczone nośniki danych zawierające materiały pornograficzne z udziałem dzieci
Akcja „Game Over”. Policja ... więcej
76 lat Politechniki Białostoc ... więcej
Rektor uczelni przemawia z auli.
Politechnika Białostocka świ ... więcej
Jagiellonia Białystok zagra z ... więcej
Dr Tadeusz Borowski-Beszta Hon ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.