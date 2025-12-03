Wymaz z policzka i szansa na uratowanie życia – akcja Fundacji DKMS na UMB

3 grudnia, 2025

Helper’s Generation, fot. Hanna Kość Helper’s Generation, fot. Hanna Kość

7 minut ratuje życie, bo tyle czasu zajmuje rejestracja do bazy potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. To też jedno z haseł promujących akcję Helper’s Generation, która w tym tygodniu odbywa się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Do piątku (05.12) w Collegium Universum jest stoisko oznaczono na czerwono, przy którym wystarczy wypełnić formularz i pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzków.

– Minutkę, dwie można jednak poświęcić, żeby komuś uratować życie, więc uważam, że zdecydowanie warto. Mnie kosztuje to bardzo mało, a jeżeli sam bym kiedyś potrzebował, to chciałbym, żeby jak najwięcej osób było w bazie do podzielenia się szpikiem, żebym ewentualnie mógł liczyć na jakąś pomoc. Myślę, że to po prostu taka dobra inicjatywa, w której możemy się zaangażować jako społeczność UMB. Też jest taka w sumie akcja około medyczna. Nie ma tutaj za dużo pracy, a jednak możemy pomóc ludziom potrzebującym, którzy faktycznie chorują na nowotwory krwi – mówią studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza wolontariusze sprawdzają też czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych przeprowadzając ankietę przygotowaną przez lekarza hematologa. Do bazy potencjalnych dawców szpiku można się rejestrować od 18 do 55 roku życia. (hk)

Relacja Hanny Kość: