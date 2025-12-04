Home Wiadomości Jagiellonia Białystok zagra z GKS-em Katowice o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski

4 grudnia, 2025

Jagiellonia Białystok zagra z GKS-em Katowice o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski

Źródło: Jagiellonia Białystok
Piłkarze Jagiellonii Białystok zagrają w czwartek (04.12) o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. O 17:00 żółto-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Męcz pomiędzy drużynami miał też odbyć się niespełna dwa tygodnie temu jako spotkanie ligowe, ale odwołano z powodu intensywnych opadów śniegu.

 

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec podkreśla, że rozgrywki pucharowe są dla drużyny bardzo ważne. Jak mówi, czeka ich „bardzo trudny mecz, z bardzo wymagającym przeciwnikiem, na bardzo wymagającym terenie”.

– Ten zespół jako całość wygląda bardzo dobrze i bardzo groźnie. To kolektywna drużyna, tak bym to ocenił. Jej największym komplementem jest powtarzalność, stabilność i jasny sposób gry – mówi Siemieniec. 

Jagiellonia ma za sobą intensywny okres. Zbliża się już do trzydziestu rozegranych spotkań w tym sezonie. (hk)

 

